Пашинский прошел проверку на полиграфе

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Пашинского, по состоянию на сегодняшний день проведены уже десятки следственных действий.

"Я обещал сделать все возможное и невозможное для объективного расследования истории, которая произошла с моим участием в селе Хлепча 31 декабря 2016 года, и получила огромный резонанс благодаря усилиям Портнова (Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича – ред.) и его сообщников. За это время проведены уже десятки следственных действий. В свое время я сказал всем любознательным журналистам, что мне нечего скрывать, и я обратился к следователю с ходатайством проверить все мои показания на полиграфе. И вот сегодня в течение 3,5 часов все мои показания тщательно проверяли на детекторе лжи. До этого происходили следственные действия в присутствии известных в обществе понятых", - отметил Пашинский.

По его словам, он также обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко и следователю с просьбой обнародовать результаты проверки.

"Мне нечего скрывать от общественности и следствия, именно поэтому обращаюсь к Генеральному прокурору Украины Юрий Луценко и следователю с ходатайством обнародовать их. Подчеркиваю еще раз: я заинтересован в том, чтобы инцидент в селе Хлепча был всесторонне и объективно расследован, а виновные понесли наказание", - добавил он.

Напомним, 31 декабря 2016 года произошел инцидент между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия, которое, по его словам, является наградным, - он получил его в марте 2014 года, когда был и.о. главы Администрации президента.

Сам Химикус утверждает, что Пашинский применил огнестрельное оружие "не по правилам". В частности, он заявил, что тот не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала жертве в ногу.