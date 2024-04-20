Убийство патрульного в Винницкой области: в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на преступление

В Сухопутных войсках пообещали способствовать расследованию убийства патрульного в Винницкой области. Командующий Александр Павлюк не комментировал инцидент.

Related video

Украинское командование выразило соболезнования семье 20-летнего патрульного полицейского Максима Зарецкого, который погиб во время стрельбы в Винницкой области. Выяснили, что подозреваемые, Валерий и Виталий Василаке, действительно являются служащими Сухопутных войск. 20 апреля заявление командования опубликовано на странице Facebook.

Сообщение пресс-службы Сухопутных войск ВСУ появилось в сети около 14 ч., через несколько часов после сообщений СМИ о стрельбе в Винницкой области. Высказываются слова скорби семьям пострадавших правоохранителей и присоединяются к трауру Национальной полиции, которая потеряла бойца. Граждане, которых подозревают в нападении на патрульных, действительно служат в Сухопутных войсках, — подтвердило командование. В каком именно подразделении — не указывается.

Командование войск заверило, что будет максимально способствовать расследованию преступления против полицейских.

Расстрел полицейского — комментарий Сухопутных войск Фото: Скриншот

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram-канале пока не прокомментировал событие. Последнее сообщение в мессенджере касается работы ЗРК Croate по российским беспилотникам.

Расстрел полицейского — детали убийства в Винницкой области

Отметим, утром 20 апреля в СМИ сообщили о чрезвычайном происшествии, которое произошло около 1 ч. в Бершадском районе Винницкой области. Произошла стрельба на блокпосту возле села Флорино. В результате стрельбы один патрульный полицейский погиб, другой получил ранения. Согласно предварительным данным, оружие применили люди в военной форме.

Позже стало известно имя погибшего — это был 20-летний полицейский Максим Зарецкий. Его напарник получил ранение в ягодицу и находится под наблюдением медиков в Бершадской районной больнице. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что приложат максимум усилий, чтобы задержать стрелков.

В поиск объявили двух мужчин, которые могут быть причастны к преступлению — это Валерий и Виталий Василаке (отец и сын). В соцсетях появилось сообщение, что они якобы являются служащими 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода ВСУ. Бойцы бригады опровергли эту информацию. На страницах Facebook фигурантов действительно можно увидеть, что они оба являются военными: есть фото, датированные 2020 годом.

По состоянию на публикацию статьи неизвестно, задержали ли фигурантов.

Напоминаем, в апреле Высший совет правосудия показал кадры дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием судьи Макаровского суда Киева Сергея Тандыра, во время которого погиб нацгвардеец. 17 апреля погибла 25-летняя полицейская Алина Николаец, которая попала под удар ВС РФ по Чернигову.