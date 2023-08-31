Стрельба в Днепре: что известно о патрульном, который застрелил мужчину

Патрульный начинал службу в полиции в должности участкового инспектора. Далее он перешел работать инспектором патрульной полиции — правоохранителю всего 21 год.

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Патрульный полицейский, который применил табельное оружие и выстрелил в мужчину, напавшего на него и его напарницу, служит в полиции 4 года и до этого не имел конфликтов с гражданами. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Что известно о патрульном, который выстрелил в мужчину

Правоохранитель находится на службе с 2019 года. Об этом изданию сообщили источники в полиции.

"Он 2002 года рождения, то есть ему 21 год", — сообщил собеседник.

Отмечается, что патрульный начинал службу в полиции в должности участкового инспектора. Далее он перешел работать инспектором патрульной полиции.

Напарнице патрульного, которую избил водитель Джумбери Силогава, 26 лет. Она служит в полиции с 2020 года.

Оба полицейских до того никогда не попадали в конфликтные ситуации.

На суде интересы патрульного будет представлять известный адвокат из Днепра Юлия Сегеда.

"Он задержан, и будет суд, на котором будет избираться мера пресечения. Мое убеждение и мнение, что нет никаких оснований держать его под стражей. Спасибо за слова поддержки в адрес моего подзащитного", — сказала Юлия Сегеда.

Что известно о женщине

Ее зовут Татьяна Патинка. Ей 22 года и она имеет прописку в Днепропетровской области. Она ехала в авто вместе с Джумбери Силогавой. Вместе с ними в машине находились двое детей.

Правоохранители готовят ей подозрение по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ). Ей может грозить до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Что известно о погибшем мужчине

Джумбери Силогава тоже прописан в Днепропетровской области. Он имел бизнес в сфере ритуальных услуг. За плечами 38-летнего мужчины ряд нарушений ПДД.

За период с 2018 по 2022 годы составлено 12 протоколов из-за различных нарушений им ПДД. Он превышал скорость, управлял без удостоверения и ездил под запрещающие знаки.

Что известно о стрельбе в Днепре

В Днепре 29 августа около 17:45 патрульные заметили автомобиль Jaguar, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование правоохранителей остановиться не отреагировал.

Патрульные начали преследовать авто, а остановить водителя удалось только по адресу проспект Мазепы, 32.

Во время разговора женщина и мужчина в авто отказывались выполнять требования правоохранителей и даже намеревались уехать. Далее водитель начал оскорблять и угрожать полицейской, а затем полез с кулаками на патрульного и ударил его напарницу. После этого 21-летний патрульный открыл огонь по нарушителю . Мужчина погиб на месте.