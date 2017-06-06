В Донецке пропал украинский журналист, – СМИ

В контролируемом террористами Донецке перестал выходить на связь журналист и писатель Станислав Васин, скорее всего, его схватили боевики. Об этом сообщил в Facebook бывший народный депутат Егор Фирсов.
Фирсов отметил, что аккаунт Васина в Facebook до сих пор активен, однако, за него может писать посторонний человек.
"Родственники не могут его найти, связи с ним нет. В квартире Стаса следы взлома и обыска", – сказано в сообщении.
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Фирсов также отмечает, что в последнее время Станислав находился на неподконтрольной территории, посколько хотел писать обо всем, что там происходит.
"Друзья, это правда. Журналист Станислав Васин, скорее всего, похищен "МГБ ДНР", - написал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.