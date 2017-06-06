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Главная » Страна » В Донецке пропал украинский журналист, – СМИ
Ситуация в Донбассе

В Донецке пропал украинский журналист, – СМИ

В Донецке пропал украинский журналист, – СМИ
Фото: school.aif.ru

Родственники не могут связаться со Станиславом Васиным, в его квартире – следы взлома и обыска

06.06.17 286
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В контролируемом террористами Донецке перестал выходить на связь журналист и писатель Станислав Васин, скорее всего, его схватили боевики. Об этом сообщил в Facebook бывший народный депутат Егор Фирсов.

Фирсов отметил, что аккаунт Васина в Facebook до сих пор активен, однако, за него может писать посторонний человек.

"Родственники не могут его найти, связи с ним нет. В квартире Стаса следы взлома и обыска", – сказано в сообщении.

Фирсов также отмечает, что в последнее время Станислав находился на неподконтрольной территории, посколько хотел писать обо всем, что там происходит.

"Друзья, это правда. Журналист Станислав Васин, скорее всего, похищен "МГБ ДНР", - написал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

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