Торговца детской порнографией задержали под Киевом

Киберполицейские Киевской области изъяли более 10 Тб (терабайт) детской порнографии и задержали ее распространителя.
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
38-летний гражданин около года распространял в интернете файлы с детской порнографией - порнографические видеоролики с изображениями детей разного возраста.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли компьютер, который он использовал для распространения запрещенного контента, большое количество жестких дисков и других носителей, общим объемом более 10 Тб.
В настоящее время изъятую технику направлено в экспертный центр для проведения необходимых экспертиз.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия, а злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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