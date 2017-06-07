Торговца детской порнографией задержали под Киевом

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

Киберполицейские Киевской области изъяли более 10 Тб (терабайт) детской порнографии и задержали ее распространителя.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

38-летний гражданин около года распространял в интернете файлы с детской порнографией - порнографические видеоролики с изображениями детей разного возраста.

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Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли компьютер, который он использовал для распространения запрещенного контента, большое количество жестких дисков и других носителей, общим объемом более 10 Тб.

В настоящее время изъятую технику направлено в экспертный центр для проведения необходимых экспертиз.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия, а злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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