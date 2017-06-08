На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

Сегодня, 8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.

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Начато уголовное производство по ст. 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.

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