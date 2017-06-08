Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территорию бесправия, – МИД Украины

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявляет, что Россия превратила оккупированные территории Крыма и Донбасса в пространство бесправия. Об этом дипломат сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Правозащитники и МИД Украины: Россия превратила оккупированные территории в пространство бесправия – похищения, убийства, запугивания, карательная психиатрия", – написал он.
Также Макеев призвал международных партнеров подымать вопрос политзаключенных и потребовать прекращения притеснений в Крыму на встречах с представителями РФ.
Кроме того, Макеев заметил, что МИД Украины поддерживает призывы украинских правозащитников к международным партнерам Украины относительно санкций против РФ за нарушение прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе.
Правозахисники і @MFA_Ukraine: Росія перетворила окуп. терит. на простір безправ'я- викрадення, вбивства, залякування, каральна психіатрія pic.twitter.com/UYW4Ddp0Tz— Oleksii Makeiev (@Makeiev) 8 июня 2017 г.