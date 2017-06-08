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Главная » Страна » Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территорию бесправия, – МИД Украины

Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территорию бесправия, – МИД Украины

Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территорию бесправия, – МИД Украины
Фото: vedomosti.ru

Там властвуют похищения, убийства, запугивания, карательная психиатрия

08.06.17 287
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Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявляет, что Россия превратила оккупированные территории Крыма и Донбасса в пространство бесправия. Об этом дипломат сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Правозащитники и МИД Украины: Россия превратила оккупированные территории в пространство бесправия – похищения, убийства, запугивания, карательная психиатрия", – написал он.

Также Макеев призвал международных партнеров подымать вопрос политзаключенных и потребовать прекращения притеснений в Крыму на встречах с представителями РФ.

Кроме того, Макеев заметил, что МИД Украины поддерживает призывы украинских правозащитников к международным партнерам Украины относительно санкций против РФ за нарушение прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе.

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