Продавили. Рада со скрипом приняла медреформу в первом чтении

Верховная Рада сделала первый шаг к медицинской реформе. Шаг этот дался нелегко: всего 227 голосов "за", и то – со второй попытки. При этом депутаты приняли лишь один документ из двух внесенных Минздравом: законопроект № 6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Второй "реформаторский" законопроект – № 6329 "О внесении изменений в бюджетный кодекс", который позволил бы запустить реформу уже в этом году, депутаты отклонили, дав лишь 163 голоса.

Еще накануне голосования было ясно, что без жарких дискуссий не обойдется. Слишком много вопросов звучало в адрес правительственной концепции важнейшей для страны реформы. "Финансирование конкретных услуг, а не койкомест", "деньги ходят за пациентом" – эти принципы реформы, озвученные ранее и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, одобрили все фракции. Однако депутаты как из коалиции, так и из оппозиции отмечали одно: проекту не хватает конкретики. Сколько будут стоить услуги врачей-специалистов, которые не входят в государственный гарантированный пакет, какую часть тарифа покроет госбюджет, а сколько придется заплатить пациенту, сколько медучреждений закроют вследствие создания госпитальных округов? Законопроекты Минздрава предполагают, что конкретные цифры будет определять новый орган – Национальная служба здоровья. А пока и. о. министра Ульяна Супрун призвала депутатов дать старт реформе.

Свое выступление с парламентской трибуны Супрун начала с цитирования поста киевлянки Натальи в Facebook, где накануне голосования был запущен флэшмоб под хэштегом #вимагаю_медреформу. Женщина потеряла дочь из-за отсутствия в больнице необходимого оборудования. "Таких историй тысячи… Каждый день в Украине умирает 1600 человек. Система, которая должна их спасать, не работает. Приняв правительственные законопроекты, вы, уважаемые депутаты, проголосуете за независимость украинской медицинской системы от советского прошлого", – заявила Супрун.

"Время сказать правду: в Украине нет бесплатной медицины. Мы даем взятки за все, даже за роды"

И. о. министра отметила, что реформа гарантирует гражданам "три вещи": международные стандарты лечения, выбор лечебного учреждения по принципу "деньги ходят за пациентом" и гарантированный пакет медицинских услуг, которые каждый может получить за счет государства. "Время сказать правду: в Украине нет бесплатной медицины. Мы даем взятки за все, даже за роды. Это будет разрушено. Мы перейдем на легальную систему взаимоотношений в медицине", – заверила глава ведомства.

Авторы реформы решили избежать рассмотрения законопроектов в профильном парламентском комитете здравоохранения. Глава комитета Ольга Богомолец не раз выступала с жесткой критикой правительственной концепции. Видимо, поэтому выводы по документам поручили сделать комитету социальной политики, который законопроекты одобрил. Однако комитет здравоохранения накануне документы все же рассмотрел и отклонил 9 голосами из десяти. Член комитета и автор альтернативных законопроектов по реформе Олег Мусий с парламентской трибуны обвинил и. о. министра в планах по построению новых коррупционных схем: "Вы, госпожа Супрун, неправильно написали название законопроекта. В названии нужно было написать правду: про лишение украинцев каких-либо финансовых гарантий получения медицинской помощи, – заявил он. – Этим законопроектом вы хотите построить новые коррупционные схемы, централизировать все финансирование, а это 80 миллиардов гривен, под государственное закупочное агентство, которому вы дали красивое название Национальная служба здоровья".

Мусий спрогнозировал, что из-за нехватки финансирования половина больниц в стране будут закрыты, половина медперсонала будет сокращена, доступность медпомощи приблизится к нулю.

О негативных последствиях реформы заявила и Ольга Богомолец. "Кому станет хуже? Будут лишены права попасть в больницу психически больные. Люди не смогут получить справку о вскрытии, потому что услуги патологоанатомической службы не входят в гарантированный государственный пакет. Дети с отклонениями в развитии, дети-сироты не смогут попасть на плановую операцию", – сказала она.

Категорически против законопроекта выступила Радикальная партия. "Медицинская реформа – это не сокращение числа больниц, не снятие финансовых гарантий для пациентов, не централизация 80-миллиардного бюджета. Что мы видим в этом законопроекте? Противоречия 49 статье Конституции, которая гарантирует бесплатную медицинскую помощь, и полное соответствие меморандуму с МВФ: экономия расходов в сфере медицины¸ сокращение излишнего потенциала в больничном сегменте", – заявил "радикал" Виктор Галасюк.

"Этот законопроект не про медицину – он про деньги, которые передадут людям и врачам. И пусть они между собой разбираются"

Отклонить правительственный проект и разработать новый на базе комитета здравоохранения призвала Юлия Тимошенко: "Реформа здравоохранения нужна. Но что нам предлагают? Переход на 100 процентную платную медицину, причем платить люди будут в десятки раз больше, чем сейчас платят взятки врачам. Кроме того, эта реформа, предлагая платные услуги людям, не вводит медицинское страхование. И третье: забирают у регионов все деньги и создают коррупционную кормушку на 80 миллиардов гривен, где будут пилить деньги, а люди не получат на лекарства ничего", – заявила лидер Батькивщины.

С полной поддержкой реформы выступила только "Самопомощь". "Этот законопроект не про медицину – он про деньги, которые передадут людям и врачам. И пусть они между собой разбираются. А не чиновники и фармакологическая мафия, которые дерибанят бюджетные деньги", – отметил лидер фракции Олег Березюк.

А Виктория Сюмар (Народный фронт) заявила, что документ нужно существенно доработать ко второму чтению: "Что будет с сельской медициной? Если в селе нет объединенной громады, которая готова тратить средства, что делать бабке, которая ходит к сельскому фельдшеру за уколом, без которого она может просто умереть? Мы должны серьезно поработать над тем, чтобы при голосовании в целом за эти законопроекты, у нас были ответы на то, как реформа изменит к лучшему качество медицинских услуг", – сказала она.

Первое голосование за законопроект № 6327 оказалось провальным – только 224 голоса за. Новый раунд дискуссий, обещания Ульяны Супрун учесть замечания депутатов – и при повторном голосовании проект набирает уже 227 голосов при необходимых 226.

Однако и тут не обошлось без скандала: шестеро депутатов, карточки которых проголосовали "за", отсутствовали в зале, заявил Олег Ляшко. "Радикалы" заблокировали трибуну, требуя переголосования, но спикер Андрей Парубий продолжил заседание, а соратники Ляшко, потолкавшись у президиума, вернулись на свои места. "Гиршфельд, Фурсин, Микитась, Витко, Алексеев, Фролов – их карточки проголосовали, но самих депутатов в зале не было. Мы потребовали переголосования, но спикер на это не пошел", – сказал потом Ляшко журналистам.

Второе чтение запланировано на 22 июня. Так что времени на доработку медреформы у ее авторов совсем немного.

Касательно законопроекта № 6329, то его Минздрав будет вносить повторно с требованием принять до конца текущей сессии. По словам Ульяны Супрун, без принятия этого законопроекта никакой медицинской реформы не будет. Поскольку именно № 6329 запускает новую модель финансирования медицины.