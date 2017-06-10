Супрун сказала, сколько будут зарабатывать врачи после медицинской реформы

После проведения медицинской реформы врачи на первичном звене будут зарабатывать от 10 до 25 тыс. гривен. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.

"На первичном звене мы предполагаем, что у них, в зависимости от количества пациентов, где они работают, и какими являются их расходы (есть врачи, которые будут ФОПами сами работать, другие будут в амбулаториях и будет помощь от городского совета), то возможно от 10 тыс. гривен до 25 тыс. гривен. Даже могут быть те, которые больше зарабатывают", – отметила Супрун.

По ее словам, при этом государство может влиять на количество пациентов, которых сможет принимать один врач.

"Не менее 500 и не более 2000. Это идет от Всемирной организации здравоохранения, это также некоторые нормы, которые сейчас есть в Министерстве. Но это еще нужно смотреть на способность врача - сколько минут можно уделить каждому пациенту", - добавила Супрун.

Также она объяснила принцип, когда "деньги следуют за пациентом".

"То есть, пациент идет к своему семейному врачу – Национальная служба здоровья будет напрямую платить этом врачу. Если пациент попадает в больницу, потому что нужна операция, тогда от Национальной службы здоровья в больницу пойдет оплата за эту операцию. И так мы будем решать количество средств, предоставляемых пациентам или больницам не от чиновников, а сам пациент своими "ногами", своим выбором будет решать, куда пойдут средства", - рассказала она.

Напомним, Верховная Рада за заседании 8 июня 227 голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.