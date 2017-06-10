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Супрун сказала, сколько будут зарабатывать врачи после медицинской реформы

Супрун сказала, сколько будут зарабатывать врачи после медицинской реформы
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Государство сможет влиять на количество пациентов, которые будет принимать один врач

10.06.17 687
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После проведения медицинской реформы врачи на первичном звене будут зарабатывать от 10 до 25 тыс. гривен. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.

"На первичном звене мы предполагаем, что у них, в зависимости от количества пациентов, где они работают, и какими являются их расходы (есть врачи, которые будут ФОПами сами работать, другие будут в амбулаториях и будет помощь от городского совета), то возможно от 10 тыс. гривен до 25 тыс. гривен. Даже могут быть те, которые больше зарабатывают", – отметила Супрун.

По ее словам, при этом государство может влиять на количество пациентов, которых сможет принимать один врач.

"Не менее 500 и не более 2000. Это идет от Всемирной организации здравоохранения, это также некоторые нормы, которые сейчас есть в Министерстве. Но это еще нужно смотреть на способность врача - сколько минут можно уделить каждому пациенту", - добавила Супрун.

Также она объяснила принцип, когда "деньги следуют за пациентом".

"То есть, пациент идет к своему семейному врачу – Национальная служба здоровья будет напрямую платить этом врачу. Если пациент попадает в больницу, потому что нужна операция, тогда от Национальной службы здоровья в больницу пойдет оплата за эту операцию. И так мы будем решать количество средств, предоставляемых пациентам или больницам не от чиновников, а сам пациент своими "ногами", своим выбором будет решать, куда пойдут средства", - рассказала она.

Напомним, Верховная Рада за заседании 8 июня 227 голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

 

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