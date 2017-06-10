В связи с подготовкой и проведением общественно-художественной акции и концерта "БЕЗВИЗ", вносятся изменения в работу ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
10 июня на время перекрытия движения транспорта на Европейской площади и улице Крещатик (на участке от Европейской площади до улицы Хмельницкого) вносятся изменения в работу:
- автобусов №24 – они будут курсировать от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";
- автобусов №62, которые будут курсировать от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";
- автобусов №114, которые будут курсировать от улицы Милославской до Владимирского спуска (до Национальной филармонии).
С 8:00 10 июня до окончания движения 11 июня в случае перекрытия движения транспорта на улице Большой Житомирской, улице Владимирской и Софийской площади изменят работу:
- троллейбусы №6 – они будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусы №16 и №18, которые будут курсировать от улицы Щусева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
11 июня с начала до окончания движения во время перекрытия движения транспорта на улице Крещатик (на участке от Европейской площади до улицы Хмельницкого) изменят работу:
- автобусы №24 – они будут курсировать от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади;
- автобусы №62, которые будут курсировать от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";
- автобусы №114 – будут курсировать на двух участках:
- от улицы Милославской до стадиона "Динамо" им. В.Лобановского;
- от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".