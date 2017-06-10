10 и 11 июня в столице будут праздновать введение безвизового режима с Евросоюзом

В связи с подготовкой и проведением общественно-художественной акции и концерта "БЕЗВИЗ", вносятся изменения в работу ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

10 июня на время перекрытия движения транспорта на Европейской площади и улице Крещатик (на участке от Европейской площади до улицы Хмельницкого) вносятся изменения в работу:

- автобусов №24 – они будут курсировать от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";

- автобусов №62, которые будут курсировать от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

- автобусов №114, которые будут курсировать от улицы Милославской до Владимирского спуска (до Национальной филармонии).

С 8:00 10 июня до окончания движения 11 июня в случае перекрытия движения транспорта на улице Большой Житомирской, улице Владимирской и Софийской площади изменят работу:

- троллейбусы №6 – они будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

- троллейбусы №16 и №18, которые будут курсировать от улицы Щусева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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11 июня с начала до окончания движения во время перекрытия движения транспорта на улице Крещатик (на участке от Европейской площади до улицы Хмельницкого) изменят работу:

- автобусы №24 – они будут курсировать от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади;

- автобусы №62, которые будут курсировать от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

- автобусы №114 – будут курсировать на двух участках:

- от улицы Милославской до стадиона "Динамо" им. В.Лобановского;

- от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".