Об этом Ковтонюк заявил в прямом эфире программы "Левый берег" на "24 Канале".

Чиновник отметил, что если Верховная Рада проголосует за соответствующие законопроекты, то медицинская реформа в Украине начнется 1 января 2018 года. Однако нужно время на ее полную реализацию.

Первой вступит в реформу первичная медицинская помощь: семейный врач, участковый терапевт и детский педиатр. Эти три сферы начнут получать финансирование по принципу "платить за каждого человека". То есть врач будет получать средства, когда человек придет и сам выберет себе врача, несмотря на постоянное место жительства.

"То есть мы ожидаем, что начнется конкуренция за пациента. И оплата за этого пациента также будет стимулировать врача работать лучше. Это европейская практика, когда у каждого есть врач, которому он может доверять. Она будет оплачиваться в полном объеме государством", – рассказал он.

По его словам, доход каждого врача или учреждения будет зависеть от количества пациентов, которые будут выбирать себе место и доктора. Государство покрывает услуги всего спектра, но объем этого покрытия будет зависеть от вида услуг: первичная, экстренная и паллиативная. Они покрываются на 100%. В гарантированном пакете есть все виды медицинской помощи, однако для различных видов – разное покрытие.

Напомним, контроль качества медуслуг наравне с Минздравом будет осуществлять Нацслужба здоровья.