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Видео Ночью во Львове подожгли российский банк

<span class="label red">Видео</span> Ночью во Львове подожгли российский банк
Фото: Zaxid.net

Офис БМ банка, предположительно, закидали "коктейлями Молотова"

17.06.17 49
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В субботу, 17 июня, в 02:25 на площади Старый Рынок, 8 во Львове возник пожар в помещении одного из российских банков БМ банк, также предпринималась попытка поджечь отделение VS bank. Об этом сообщает общественная организация "Варта 1" в Facebook.

"17.06.2017 в 02:25 площадь Старый Рынок 8, пожар в банке БМ банк. По словам пожарных, двое неизвестных бросили предмет похожий на бутылку в окно данного банка, в результате чего произошло возгорание данного помещения, пожар удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.

Примерно в то же время (02:30) была совершена попытка поджечь VS bank на улице Низменная, 2, но там бутылка разбилась, повредив окно отделения.  Пожара в помещении не возникло.

Напомним, в центре Николаева в ночь на 11 мая неизвестные подорвали двери в банк "Південний". Взрывной волной выбило окна квартир в рядом стоящем доме.

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