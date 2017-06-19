В зоне АТО террористы 47 раз открывали огонь

В зоне АТО за прошедшие сутки боевики 47 раз открывали огонь по позициям укранских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении террористы совершили больше обстрелов - 21. В частности, из минометов калибра 120 мм были обстреляны позиции сил АТО в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки. С 82-мм минометов боевики вели огонь вблизи Водяного. У Талаковки и Лебединского террористы применили гранатометы и стрелковое оружие.

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На Донецком направлении в районе Каменки боевики неоднократно вели огонь по опорным пунктам сил АТО со 120-мм и 82-мм минометов, а также из разнообразного пехотного вооружения. Под вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции у Луганского. В южном пригороде Авдеевки боевики также применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении было зафиксировано 15 вражеских обстрелов. Из минометов боевики вели огонь в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого. Из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП были обстреляны позиции сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья.

В штабе также добавили, что шестеро военных получили ранения.

Напомним, очередной российский "гумконвой" вторгся в оккупированный Донбасс.