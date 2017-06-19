В Верховной Раде заседал согласительный совет лидеров фракций и комитетов

Парубий рассказал, как съездил в Америку, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку, а депутат группы "Партия "Видродження" Виктор Бондарь заявил об угрозах

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая в понедельник заседание согласительного совета лидеров фракций и комитетов, сообщил о результатах рабочего визита в Соединенные Штаты Америки на прошлой неделе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

По словам политика, в Вашингтоне состоялись важные встречи, в частности, в Совете национальной безопасности США, Государственном департаменте США и Министерстве обороны с конгрессменами и сенаторами, занимающимися оборонным блоком в парламенте США.

Парубий подчеркнул, что в ходе каждой встречи украинская делегация затрагивала три главных вопроса: усиление санкций против России, заключение между Украиной и США двустороннего соглашения о предоставлении Украине статуса главного союзника США, предоставление Украине смертельного вооружения.

По мнению главы Верховной Рады, главным событием визита была встреча со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном.

"От имени Верховной Рады Украины я с Полом Райаном подписал Меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и США. Этот документ направлен на стратегическое партнерство и расширение двустороннего взаимодействия между парламентами в политической, экономической, безопасностной, гуманитарной и культурной сферах", — сказал Парубий.

"Важно, что в Меморандуме Украина определяется как форпост защиты западной цивилизации от российской агрессии", — отметил руководитель парламента.

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Кроме того, в ходе согласительного совета председатель парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку и покинул заседание.

"Протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство... А это государство в лице центральной власти над ними цинично издевается. Требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве я, как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение", - заявил Березюк.

"Никогда не думал, что это решение я буду принимать в ХХІ веке. Я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола центральной власти в Украине. В ХХІ веке, к сожалению", - отметил Березюк.

Также в ходе согласительного совета депутаты от партии "Видродження" заявили о политическом давлении из-за, якобы, "отказа голосовать за псевдореформы власти".

Позицию партийцев озвучил народный депутат Виктор Бондарь.

"Наша фракция, состоящая из мажоритарщиков в Верховной Раде сегодня, не готова поддерживать псевдореформы власти в этом виде. Именно с нашей политической позицией мы связываем события, которые происходят вокруг наших партийцев", – заявил Бондарь.

Как рассказал народный депутат, угрозы поступили в адрес председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, избранного от партии "Видродження", депутатов Харьковского облсовета и народных депутатов, избранных от Харьковщины.

"Идут угрозы, вызовы к губернаторам, криминал подключается, особенно эта тенденция наблюдается в Харькове. Взрывные устройства бросают в дом к депутатам, вызывают на ковер. Мы уже обратились в правоохранительные органы. Но, простите, такие методы не должны использоваться в современной Украине! Мы категорически протестуем против политического давления. И публично заявляем о том, что никакие угрозы не заставят нас изменить нашу политическую позицию. Мы не оставим людей наедине с такой угрозой и продолжим защищать украинцев от так называемых реформ власти", – отметил Бондарь.

Он заявил, что в случае дальнейшего поступления угроз, а также давления на политическую силу депутатская группа "Видродження" будет сообщать о каждом таком случае публично, с обнародованием фамилий.