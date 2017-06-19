Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Верховной Раде заседал согласительный совет лидеров фракций и комитетов

В Верховной Раде заседал согласительный совет лидеров фракций и комитетов

В Верховной Раде заседал согласительный совет лидеров фракций и комитетов
Андрей Парубий / Фото: Пресс-служба Верховной Рады

Парубий рассказал, как съездил в Америку, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку, а депутат группы "Партия "Видродження" Виктор Бондарь заявил об угрозах

19.06.17 73
000

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая в понедельник заседание согласительного совета лидеров фракций и комитетов, сообщил о результатах рабочего визита в Соединенные Штаты Америки на прошлой неделе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

По словам политика, в Вашингтоне состоялись важные встречи, в частности, в Совете национальной безопасности США, Государственном департаменте США и Министерстве обороны с конгрессменами и сенаторами, занимающимися оборонным блоком в парламенте США.

Парубий подчеркнул, что в ходе каждой встречи украинская делегация затрагивала три главных вопроса: усиление санкций против России, заключение между Украиной и США двустороннего соглашения о предоставлении Украине статуса главного союзника США, предоставление Украине смертельного вооружения.

По мнению главы Верховной Рады, главным событием визита была встреча со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном.

"От имени Верховной Рады Украины я с Полом Райаном подписал Меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и США. Этот документ направлен на стратегическое партнерство и расширение двустороннего взаимодействия между парламентами в политической, экономической, безопасностной, гуманитарной и культурной сферах", — сказал Парубий.

"Важно, что в Меморандуме Украина определяется как форпост защиты западной цивилизации от российской агрессии", — отметил руководитель парламента.

Кроме того, в ходе согласительного совета председатель парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку и покинул заседание.

"Протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство... А это государство в лице центральной власти над ними цинично издевается. Требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве я, как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение",  - заявил Березюк.

"Никогда не думал, что это решение я буду принимать в ХХІ веке. Я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола центральной власти в Украине. В ХХІ веке, к сожалению", - отметил Березюк.

Также в ходе согласительного совета депутаты от партии "Видродження" заявили о политическом давлении из-за, якобы, "отказа голосовать за псевдореформы власти".

Позицию партийцев озвучил народный депутат Виктор Бондарь.

"Наша фракция, состоящая из мажоритарщиков в Верховной Раде сегодня, не готова поддерживать псевдореформы власти в этом виде. Именно с нашей политической позицией мы связываем события, которые происходят вокруг наших партийцев", – заявил Бондарь.

Как рассказал народный депутат, угрозы поступили в адрес председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, избранного от партии "Видродження", депутатов Харьковского облсовета и народных депутатов, избранных от Харьковщины.

"Идут угрозы, вызовы к губернаторам, криминал подключается, особенно эта тенденция наблюдается в Харькове. Взрывные устройства бросают в дом к депутатам, вызывают на ковер. Мы уже обратились в правоохранительные органы. Но, простите, такие методы не должны использоваться в современной Украине! Мы категорически протестуем против политического давления. И публично заявляем о том, что никакие угрозы не заставят нас изменить нашу политическую позицию. Мы не оставим людей наедине с такой угрозой и продолжим защищать украинцев от так называемых реформ власти", – отметил Бондарь.

Он заявил, что в случае дальнейшего поступления угроз, а также давления на политическую силу депутатская группа "Видродження" будет сообщать о каждом таком случае публично, с обнародованием фамилий.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Рада не будет голосовать за реинтеграцию Донбасса на этой неделеКИУ составил рейтинг финансовых популистов в РадеВерховная Рада и Конгресс США договорились о сотрудничестве

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 4940
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 687
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 12436
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2160
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2324
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2207
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1376
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1640
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2546
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1731
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 6619 / 7695
  2. Украинские пограничники не пустили в страну российские танковые "луны" 2745 / 3181
  3. У богатых свои причуды. 13 самых дорогих игрушек миллиардеров 2689 / 4896
  4. В конотопской бане депутат не поделил золотой кулон с оппонентом 2420 / 2748
  5. Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора 2200 / 2535
  6. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 1740 / 2076
  7. Наезд фургона на пешеходов в Лондоне будет расследоваться как теракт 1593 / 1719
  8. Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов может "раствориться", - Трепак 1516 / 1660
  9. NASA показало фото из космоса: Черное море становится бирюзовым 1486 / 4181
  10. В Украине отмечают День медика 1412 / 1436
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 27 / 7695
  2. Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов может "раствориться", - Трепак 14 / 1660
  3. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 9 / 9963
  4. В Украине отмечают День медика 8 / 1436
  5. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 7 / 2076
  6. О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО 6 / 1060
  7. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 5 / 2324
  8. Марш равенства в Киеве: как это было 5 / 1266
  9. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 4 / 1067
  10. В конотопской бане депутат не поделил золотой кулон с оппонентом 4 / 2748
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.