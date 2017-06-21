В АТО ранен один украинский боец

Сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины

В результате обстрелов позиций украинских военнослужащих со стороны сепаратистов на Донбассе за прошедшие сутки ранения получил один боец.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook утром в среду, 21 июня.

По данным штаба, сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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"На отдельных участках линии соприкосновения выросли не только количество и плотность вражеских обстрелов, но и существенно увеличился калибр вооружения, из которого пророссийские преступные группировки вели огонь по украинским защитникам", – говорится в сообщении.

По данным штаба, наиболее обстреливаемые со стороны сепаратистов были районы вблизи Талаковки, Гнутова, Каменки, Авдеевки и в районе Бахмутской трассы.

Напомним, в штабе АТО сообщают о стабилизации ситуации на фронте.