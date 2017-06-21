Известному российскому музыканту, основателю группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову запретили въезд в Украину на 5 лет.
Об этом пишет издание "Обозреватель", ссылаясь на ответ СБУ на запрос.
"Сообщаем, что указанному гражданину (Вадиму Самойлову) Службой безопасности Украины 29.04.2015, в интересах обеспечения государственной безопасности, запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет", - говорится в ответе СБУ.
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Самойлов неоднократно приезжал на оккупированные территории и давал там концерты.
В сентябре 2015-го главарь террористической "ЛНР" Игорь Плотницкий вручил музыканту "орден за заслуги".