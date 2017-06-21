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Главная » Страна » Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США в Белом доме
Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США в Белом доме
Фото: Николай Лазоренко / пресс-служба президента

Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США в Белом доме

В подборке Фокуса — многозначительные оговорки, неприкрытая лесть и сигналы, которые Трамп и Порошенко подавали друг другу во время встречи

21.06.17 5370
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Во вторник, 20 июня, президент Украины Пётр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Порошенко уже охарактеризовал встречу как "полноценную, детальную". Не все мировые СМИ разделяют оптимизм украинского лидера. В англоязычной прессе появились как осторожные, так и более эмоциональные заметки о том, что ничего, кроме недоразумений, визит в формате drop-in в украинско-американские отношения не привнёс.

В подборке Фокуса — цитаты из англоязычных СМИ, которые заставляют задуматься над значением и возможными последствиями встречи Порошенко — Трамп.

The Guardian

О новых санкциях было объявлено за несколько часов до совместного появления Трампа и Порошенко перед камерами. Трамп заявил, что Украина — это "место, в дела которого мы все очень вовлечены; мы это увидели, и каждый об этом читал", но тему агрессии России против Украины, как всегда, он обошёл стороной.

Порошенко нервничал, говорил тихо, похлопывал себя рукой по руке. "Мы очень восхищаемся вашим руководством", — заверил он Трампа.

Эта встреча была запланирована после встречи Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом. Из-за постоянных обвинений команды Трампа в связях с Россией, а также из-за заявлений Трампа о восхищении российским президентом позиция американского президента по отношению к Украине оказалась под пристальным наблюдением.

В Пентагоне украинскому лидеру оказали более тёплый приём, Джеймс Меттис поприветствовал его со всеми почестями и заверил: "Соединённые Штаты за вас. Мы поддерживаем вас перед лицом угрозы суверенитету, международному праву или международному порядку".

The Washington Post

Во вторник, приветствуя своего украинского коллегу Петра Порошенко, президент Трамп допустил неудачную оговорку. Он несколько раз добавил определённый артикль "the" к названию страны. Хоть ошибка и понятна, многих украинцев это раздражает неуклюжими геополитическими подтекстами.

Названия некоторых стран действительно включают определённый артикль. Обычно он используется, когда речь идёт о географическом объекте или политической организации — к примеру, the United States of America, the United Kingdom, the Philippines. Что касается отдельных стран, по данным Всемирного справочника ЦРУ, только Багамские Острова (The Bahamas) и Гамбия (The Gambia) используют артикль.

Украина не упоминается как "the Ukraine" ни в собственной конституции, ни в других официальных документах.

В английском языке словосочетание "the Ukraine" (вместо "Ukraine") использовалось в течение нескольких десятилетий. После распада Советского Союза Украина обрела независимость и была вынуждена акцентировать внимание на том, что никакого определённого артикля, указывающего на принадлежность к большей территории, в её названии нет, и большинство издательств эту правку приняли.

Это объясняет, почему словосочетание "the Ukraine" раздражает многих украинцев и напоминает о годах господства, когда страна страдала под властью Москвы, находясь в составе Советского Союза, а перед этим — Российской империи. Назвать Украину "the Ukraine", похоже, означает поставить под сомнение её суверенитет: учитывая российскую оккупацию Крыма и поддержку, предоставляемую РФ сепаратистам на востоке Украины, это ужасный поступок.

Для Трампа, с его печально известными доброжелательными взглядами в сторону Москвы, это особенно неловко. Хотя сам Порошенко во вторник и не подал виду, что огорчён ошибкой, многие пользователи Twitter упомянули о промахе, а Майкл Макфол, экс-посол США в России, предположил, что подобный выбор слов говорит о том, что Трамп не был должным образом проинформирован на этот счёт.

Fox News Insider

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что президент Трамп ассоциируется у него с Рональдом Рейганом в конце холодной войны. Во вторник, во время встречи с Трампом и вице-президентом Пенсом, Порошенко напомнил, что Рейган прекратил холодную войну без единого выстрела. Он сказал, что Трамп может запросто принести мир в Украину и разрешить её конфликт с Россией, избежав кровопролития.

CNN

По прибытии во вторник утром Порошенко не был лично встречен Трампом, хотя, как известно, других лидеров американский президент встречал. В западное крыло украинский президент прошёл тихо и без фанфар.

Учитывая то, что у Трампа принято стелить красную дорожку почти для всех иностранных лидеров, включая руководителей маленьких стран, с которыми у Соединённых Штатов очень мало общих актуальных вопросов, то, как был встречен Порошенко, заслуживает внимания.

Румынский президент Клаус Йоханнис стоял рядом с Трампом на двусторонней конференции, которая проходила в этом месяце. А в понедельник президент Панамы Карлос Варела был встречен Дональдом и Меланией Трамп на южном портике Белого дома. Они насладились длительной прогулкой вдоль колоннады, а затем у панамского и американского лидера состоялась встреча в Овальном кабинете тет-а-тет.

Несмотря на не совсем тёплый приём, у Трампа и Порошенко — в теории — есть немало общего. Оба они построили огромные империи в бизнесе, но являются новичками в политике.

Перевод Анны Синящик

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