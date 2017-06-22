В Сумской области в исправительной колонии произошла массовая драка

В Шосткинской исправительной колонии №66 (Сумская область) произошла массовая драка, в результате которой погиб один заключенный. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Шосткинской местной прокуратуры Павел Моисеенко, передает Шостка.INFO .

По его словам, инцидент произошел сегодня рано утром. Осужденные из одного барака (их было примерно 30 человек) вскрыли замки, открыли двери и ворвались в соседний барак.

Завязалась драка, были избиты четыре осужденных. Один из пострадавших впоследствии скончался от полученных травм. Еще двое - были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

После драки осужденные разошлись. Моисеенко подчеркнул, что никто из сотрудников колонии в ходе инцидента не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовая драка на Харьковщине привела к гибели человека

По информации Моисеенко, погибший отбывал срок за убийство и в декабре этого года должен был выйти на свободу.

"Ситуация в колонии контролируемая. Спецназ в ШИК-66 не вводился", — резюмировал Моисеенко.

Открыто уголовное производство по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть".