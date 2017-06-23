Соглашение об ассоциации Украины с ЕС заработает 1 сентября, - Порошенко

С 1 сентября Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом заработает в полном объеме.
Об этом заявил президент Петр Порошенко.
"Очень важно, что лидеры европейских государств и президент Европейского союза, и президент Европейской комиссии сделали все возможное, чтобы вступление в действие и завершение ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС наконец-то состоялось" - заявил президент.
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"И с первого сентября Соглашение об ассоциации начинает работать в полном объеме", - заключил Петр Порошенко.
Напомним, президент Чехии поддерживает референдум о выходе страны из Евросоюза.