Киевгаз отложил подачу газа на ТЭЦ-6

Восстановление газоснабжения Киевской теплоэлектроцентрали № 6 (ТЭЦ-6) перенесено на понедельник, 26 июня.
ПАО "Киевгаз" перенес ремонтные работы поскольку еще не получил оплату долга.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского.
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"Киевгаз будет готов возобновить газоснабжение ТЭЦ-6 только в понедельник утром", - сообщил он.
Напомним, 19 июня министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предположил, что в ближайшее время будет возобновлено газоснабжение ТЭЦ-6, что позволит пустить горячее водоснабжение в Киеве.