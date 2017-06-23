Киев готов к "хлебному перемирию" с полуночи 24 июня

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что силы АТО готовы к "хлебному перемирию" начиная с полуночи 24 июня.

"Мы готовы. Мы его будем соблюдать. Однако будем адекватно реагировать на действия противника", – отметил он.

При этом, Мотузяник особо подчеркнул, что Украина всегда выполняет Минские соглашения, в частности, каждая договоренность о прекращении огня в зоне АТО украинскими военными соблюдалась неукоснительно.

"Мы открываем огонь лишь в случае реальной угрозы жизни наших военных на Донбассе", - подытожил спикер Минобороны.

Напомним, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое "хлебное перемирие" должно продлиться в период сбора урожая с 00.00 24 июня по 31 августа.