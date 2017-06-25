В оккупированном Крыму призвали в армию РФ уже более 1,7 тыс. человек

По состоянию на 23 июня более 1,7 тыс. жителей Крыма прибыли в части Вооруженных сил РФ для прохождения военной службы. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на данные Южного военного округа Минобороны РФ.

"Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию. В Минобороны РФ сообщили, что для прохождения службы в Черноморском флоте прибыло более 1,7 тыс. новобранцев, или примерно 65% от общего числа призывников", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым

Напомним, в ООН заявили, что призыв Российской Федерацией жителей Крыма на военную службу нарушает международные нормы.