Судебное заседание по делу беглого Януковича перенесено (обновлено)

В Оболонском райсуде Киева началось судебное заседание по сути дела беглого экс-президента Виктора Януковича.
Трансляцию представляет пресс-служба ГПУ.
На заседании председательствует судья Владислав Девятко.
В начале заседания адвокаты Януковича подали ходатайство относительно "уважительных" причин неявки экс-президента.
"У защиты есть заявление Януковича относительно уважительных причин неявки в суд", - отметил адвокат Виталий Сердюк.
В итоге суд перенес судебное заседание на 9.00 29 июня.
Напомним, в марте Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.