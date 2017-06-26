В начале войны кадыровцев в Донбасс свозили силой, - Окуева

Известная чеченка и доброволец, воевавшая на стороне Украины, Амина Окуева в интервью "5 каналу" рассказала о том, откуда в Донбассе появились кадыровцы.

По ее словам, глава Чечни отправлял силой в Донбасс простых чеченцев, а не своих элитных спецназовцев.

"Есть достоверная информация из лагерей беженцев, даже из Европы, от людей, которых избивали смертным боем и заставляли ехать в Донбасс в составе кадыровских формирований. Туда не отправлялись элитные подразделения Кадырова, которых он там приблизил к себе, которые его защищают, которым он доверяет"., - заявила Окуева.

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"Отправлялись, так скажем, кадыровцы второго–третьего сорта. Часто осужденных предлагали отпустить раньше времени и погасить их судимость, если они поедут на ротацию на Донбасс. Это вначале было таким образом, когда им нужно было собрать как можно больше подобного сброда", – рассказала Окуева.

Сейчас в Донбассе за оккупантов воюют лишь отдельные чеченцы.

"По нашей информации, каких-то организованных подразделений кадыровских нет. Может быть, есть единичные асоциальные элементы этнически чеченской национальности... Организованные подразделения были только в начале войны", – добавила она.

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