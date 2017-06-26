25 июня в Одессе состоялось главное беговое событие города - ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017. Второй по счету Одесский международный полумарафон собрал более 2000 участников из 25 стран мира. На одном беговом празднике встретились участники из США, Беларуси, Эстонии, Молдовы, Франции, Испании и т. Любители бега и профессиональные спортсмены стартовали возле Одесского национального академического театра оперы и балета под музыкальное сопровождение национального оркестра и аплодисменты 7000 зрителей и болельщиков.

Абсолютными победителями второго Одесского полумарафона стали Юрий Грицак (Николаев) среди мужчин и Валентина Полтавская (Одесса) среди женщин. Атлеты первыми преодолели главную дистанцию ​​21, 0975 км со временем 1:08:04 и 1:20:42 соответственно. Для Юрия это уже вторая победа в истории Одесского полумарафона. В прошлом году он также возглавил пятерку лидеров полумарафонской дистанции.

Сегодня борьба за лидерство продолжалась среди мужчин от старта до середины дистанции между Юрием Грицаком и Сергеем Марчуком. Спортсмены стартовали в одном темпе и держались рядом до 10 км, пока Марчук не стал замедлять темп. Преодолев первую половину дистанции, Юрий Грицак вырвался в лидеры. На 15 км он опережал своего соперника на 6 секунд. В результате гонки, Грицак финишировал первым, опередив на одну минуту Марчука. Третьим преодолел дистанцию ​​Артём Поддубный со временем 1:09:45. В общем, первая тройка лидеров финишировала с небольшой разницей во времени, однако четвертый лидер, Владимир Васков, достиг финишную прямую лишь через 4 минуты после финиша Поддубного.

Среди женщин ожесточенной борьбы за первенство не было. Валентина Полтавская вырвалась в лидеры сразу после старта. На 5 км она опережала второго лидера среди женщин, Ирину Масник, на 27 секунд. В течение дистанции спортсменка из Одессы не давала шансов на лидерство другим участникам. Она уверенно финишировала первой и опередила свою ближайшую соперницу на 3 минуты. Победительница прошлогоднего Одесского полумарафон, Елена Федорова, сегодня финишировала третьей, преодолев дистанцию ​​за 1:24:28.

"ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 - это беговое мероприятие, участие в котором доступно для каждого. Мы второй раз проводим в Одессе полумарафон и убедились, что это событие создано не только для спортсменов. На старт вышли участники из 25 стран. Это вдвое больше стран-участниц, если сравнивать со статистикой прошлогоднего Одесского полумарафона. Благодаря поддержке города и его жителей мы проводим мероприятие, которое развивает спортивный туризм, популяризирует Одессу за пределами нашей страны и делает популярным здоровый образ жизни среди украинцев. В следующем году мы планируем собрать еще больше поклонников бега в Южной Пальмире", - комментирует генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Традиционно организаторы предложили участникам четыре индивидуальные дистанции: 21, 0975 км, 10 км, 5 км и благотворительный забег "Переможці" на дистанции 2 км, цель которого - сбор средств на приобретение спортивного протеза ноги для ветерана АТО Николая Полторака.

Кроме забега "Переможці", в этом году впервые в рамках Одесского полумарафона состоялись:

семейный забег Family Run (2 км);

кубок среди работников металлургической отрасли Steel Cup (2 км);

кубок среди представителей силовых структур Security Cup (5 км);

эстафетный забег.

"Основная концепция компании "АрселорМиттал"-"Transforming tomorrow ", что дословно переводится как "Меняем будущее ". Спортивные мероприятия действительно меняют будущее уже сегодня. Беговые соревнования на 100% соответствуют ценностям "АрселорМиттал": лидерство и постоянное развитие. Наши сотрудники - это самый ценный актив компании, их здоровье и физическое развитие является приоритетом №1 для нас. Именно поэтому наша компания выступает титульным партнером Одесского полумарафона, поскольку это не только воплощение в жизнь обещаний нашего бренда, но и инвестиция в здоровый образ жизни людей, в их развитие и стремление к постоянному совершенствованию", - говорит руководитель отдела маркетинга компании "АрселорМиттал" Рай Прабудда.

В рамках Одесского полумарафона традиционно состоялись детские старты на дистанциях 1000 м, 500 м и 100 м. Участие для детей в этих забегах бесплатно. Каждый маленький финишер получил незабываемые эмоции от бегового праздника и свою собственную медаль.

Беговые соревнования доступны даже для людей пенсионного возраста. Самым старшим участником ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 стал 74 - летний Питер Лейк из Германии. Он успешно преодолел дистанцию ​​21, 0975 км со временем 2:13:48.

Во втором Одесском полумарафоне приняли участие и звездные поклонники бега. Телеведущая Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым преодолели дистанцию ​​21, 0975 км. Благотворительный забег "Переможці" пробежала Соломия Витвицкая со своими коллегами из

"1+1". Присоединились к беговому событию лучшие атлеты Украины, среди которых был Иван Гешко - чемпион Европы и мира в беге на 1500 м. Он преодолел главную дистанцию ​​со временем 1:17:10.

Всем финишерам главной и эстафетной дистанции сегодня вручили памятные медали с уникальным дизайном. Финишер главной дистанции получили медаль с изображением портрета герцога де Ришелье. Именно его выбрали участники во время онлайн-голосования на сайте ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017. Создание нового дизайна медалей с изображением выдающейся личности города инициировали организаторы. Эта концепция применяется в дизайне медалей каждого мероприятия лиги Run Ukraine Running League 2017, которая включает в себя пять беговых событий в четырех городах Украины. В Одессе прошел третий этап. Следующее мероприятие - Киевский марафон.

По сравнению с прошлогодним Одесским полумарафоном, выросло не только количество участников и зрителей, но и размер призового фонда. В этом году он составил 50 000 гривен. Награждали абсолютных победителей среди мужчин и женщин на дистанции 21, 0975 км.

Результаты соревнований смотрите на сайте события odesahalfmarathon.org

Титульный спонсор: ПАО АрселорМиттал Кривой Рог

Организатор: Run Ukraine

Событие прошло под патронатом городского совета Одессы.