Абсолютными победителями второго Одесского полумарафона стали Юрий Грицак (Николаев) среди мужчин и Валентина Полтавская (Одесса) среди женщин. Атлеты первыми преодолели главную дистанцию 21, 0975 км со временем 1:08:04 и 1:20:42 соответственно. Для Юрия это уже вторая победа в истории Одесского полумарафона. В прошлом году он также возглавил пятерку лидеров полумарафонской дистанции.
Сегодня борьба за лидерство продолжалась среди мужчин от старта до середины дистанции между Юрием Грицаком и Сергеем Марчуком. Спортсмены стартовали в одном темпе и держались рядом до 10 км, пока Марчук не стал замедлять темп. Преодолев первую половину дистанции, Юрий Грицак вырвался в лидеры. На 15 км он опережал своего соперника на 6 секунд. В результате гонки, Грицак финишировал первым, опередив на одну минуту Марчука. Третьим преодолел дистанцию Артём Поддубный со временем 1:09:45. В общем, первая тройка лидеров финишировала с небольшой разницей во времени, однако четвертый лидер, Владимир Васков, достиг финишную прямую лишь через 4 минуты после финиша Поддубного.
Среди женщин ожесточенной борьбы за первенство не было. Валентина Полтавская вырвалась в лидеры сразу после старта. На 5 км она опережала второго лидера среди женщин, Ирину Масник, на 27 секунд. В течение дистанции спортсменка из Одессы не давала шансов на лидерство другим участникам. Она уверенно финишировала первой и опередила свою ближайшую соперницу на 3 минуты. Победительница прошлогоднего Одесского полумарафон, Елена Федорова, сегодня финишировала третьей, преодолев дистанцию за 1:24:28.
"ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 - это беговое мероприятие, участие в котором доступно для каждого. Мы второй раз проводим в Одессе полумарафон и убедились, что это событие создано не только для спортсменов. На старт вышли участники из 25 стран. Это вдвое больше стран-участниц, если сравнивать со статистикой прошлогоднего Одесского полумарафона. Благодаря поддержке города и его жителей мы проводим мероприятие, которое развивает спортивный туризм, популяризирует Одессу за пределами нашей страны и делает популярным здоровый образ жизни среди украинцев. В следующем году мы планируем собрать еще больше поклонников бега в Южной Пальмире", - комментирует генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.
Традиционно организаторы предложили участникам четыре индивидуальные дистанции: 21, 0975 км, 10 км, 5 км и благотворительный забег "Переможці" на дистанции 2 км, цель которого - сбор средств на приобретение спортивного протеза ноги для ветерана АТО Николая Полторака.
Кроме забега "Переможці", в этом году впервые в рамках Одесского полумарафона состоялись:
- семейный забег Family Run (2 км);
- кубок среди работников металлургической отрасли Steel Cup (2 км);
- кубок среди представителей силовых структур Security Cup (5 км);
- эстафетный забег.
"Основная концепция компании "АрселорМиттал"-"Transforming tomorrow ", что дословно переводится как "Меняем будущее ". Спортивные мероприятия действительно меняют будущее уже сегодня. Беговые соревнования на 100% соответствуют ценностям "АрселорМиттал": лидерство и постоянное развитие. Наши сотрудники - это самый ценный актив компании, их здоровье и физическое развитие является приоритетом №1 для нас. Именно поэтому наша компания выступает титульным партнером Одесского полумарафона, поскольку это не только воплощение в жизнь обещаний нашего бренда, но и инвестиция в здоровый образ жизни людей, в их развитие и стремление к постоянному совершенствованию", - говорит руководитель отдела маркетинга компании "АрселорМиттал" Рай Прабудда.
В рамках Одесского полумарафона традиционно состоялись детские старты на дистанциях 1000 м, 500 м и 100 м. Участие для детей в этих забегах бесплатно. Каждый маленький финишер получил незабываемые эмоции от бегового праздника и свою собственную медаль.
Беговые соревнования доступны даже для людей пенсионного возраста. Самым старшим участником ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 стал 74 - летний Питер Лейк из Германии. Он успешно преодолел дистанцию 21, 0975 км со временем 2:13:48.
Во втором Одесском полумарафоне приняли участие и звездные поклонники бега. Телеведущая Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым преодолели дистанцию 21, 0975 км. Благотворительный забег "Переможці" пробежала Соломия Витвицкая со своими коллегами из
"1+1". Присоединились к беговому событию лучшие атлеты Украины, среди которых был Иван Гешко - чемпион Европы и мира в беге на 1500 м. Он преодолел главную дистанцию со временем 1:17:10.
Всем финишерам главной и эстафетной дистанции сегодня вручили памятные медали с уникальным дизайном. Финишер главной дистанции получили медаль с изображением портрета герцога де Ришелье. Именно его выбрали участники во время онлайн-голосования на сайте ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017. Создание нового дизайна медалей с изображением выдающейся личности города инициировали организаторы. Эта концепция применяется в дизайне медалей каждого мероприятия лиги Run Ukraine Running League 2017, которая включает в себя пять беговых событий в четырех городах Украины. В Одессе прошел третий этап. Следующее мероприятие - Киевский марафон.
По сравнению с прошлогодним Одесским полумарафоном, выросло не только количество участников и зрителей, но и размер призового фонда. В этом году он составил 50 000 гривен. Награждали абсолютных победителей среди мужчин и женщин на дистанции 21, 0975 км.
Результаты соревнований смотрите на сайте события odesahalfmarathon.org
Титульный спонсор: ПАО АрселорМиттал Кривой Рог
Организатор: Run Ukraine
Событие прошло под патронатом городского совета Одессы.