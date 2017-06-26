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Главная » Страна » В трех районах Киева отключат холодную воду

В трех районах Киева отключат холодную воду

В трех районах Киева отключат холодную воду
Фото: publicdomainpictures.net

Будут проводиться ремонтные работы

26.06.17 1174
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В ближайшие дни несколько домов в трех районах Киева временно отключат от холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала. 

В Святошинском районе с 22:00 26 июня до 06:00 27 июня будет отсутствовать водоснабжение пяти жилых домов, Святошинской райгосадминистрации и расположенных рядом предприятий. Причиной этого в Киевводоканале называют запланированный ремонт существующей и врезку новой запорной арматуры по проспекту Победы, 118.

С 10:00 до 20:00 28 июня аналогичные работы будут проводиться на углу улиц Новороссийской и Макаренко в Днепровском районе столицы. В это время будет прекращена подача воды в 15 частных жилых домов. 

С 10:00 до 21:00 29 июня в связи с заменой запорной арматуры и трех пожарных гидрантов по проспекту Петра Григоренко, 36-38, в Дарницком районе без воды будут шесть жилых домов и бойлерная.

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