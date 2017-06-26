Азербайджанский лоукостер будет летать в Украину

Полет из Баку в Киев будет стоить от 29 евро

Азербайджанский лоукостер Buta Airways осенью начнет полеты в Украину. Об этом сообщает avianews.com.

Лоукостер Buta Airways, который является структурным подразделением азербайджанской авиакомпании AZAL, начнет полеты из Баку в Киев осенью с ценой билетов от 29 евро в одну сторону.

Согласно обнародованной информации, перевозка ручной клади, багажа, выбор места, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту будут предоставляться за отдельную плату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкий лоукостер Eurowings в 2018 году планирует зайти в Украину

В AZAL сообщили, что билеты на рейсы поступят в продажу в ближайшее время без уточнения сроков. Летать авиакомпания будет на региональных самолетах Embraer.