Хлебное перемирие нарушено боевиками 18 раз

В зоне АТО за прошедшие сутки было зафиксировано 18 обстрелов украинских позиции со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении террористы вели огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного. Из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции вблизи Павлополя.

На Донецком направлении в районе Луганского террористы вели огонь из гранатометов. Из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра были обстреляны украинские опорные пункты у Каменки. Кроме того, 82-минометы и пехотное вооружение боевики применяли в пригороде Авдеевки.

На Луганском направлении из 82 мм минометов террористы стреляли по позициям сил АТО неподалеку Желтого. В районе Попасной и Новотошковского была зафиксирована активность снайпера. Под огонь из автоматических станковых гранатометов снова попали позиции сил АТО в районе Новотошковского. В районе Счастья боевики стреляли с 82 мм минометов. Вблизи Крымского боевики применили 120 мм миномет. Неподалеку Новоалександровки террористы вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А у Новозвановки - из стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки потерь среди украинских военнослужащих не было.

Напомним, Макрон поддерживает "нормандский формат" и минский процесс.