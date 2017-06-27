Вирус, атаковавший украинские частные и государственные компании, требует 300 долларов в биткоинах за разблокировку компьютера.
Соответствующее сообщение появляется на зараженных компьютерах.
Фото: соцсети
Напомним, украинские частные и государственные компании подверглись массированной хакерской атаке вирусом Petya.A. В частности, вирус уже поразил компьютеры Киевэрего, Укрэнерго и ДТК. Из-за хакерской атаки приостановили работу отделения Новой почты. В киевском метро нельзя расплатиться банковскими карточками.
Кроме того, хакеры "положили" компьютерную сеть в Кабмине. Кибератака также затронула банки и финучреждения, супермаркеты, заправки.