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Главная » Страна » Авдеевка уже три недели остается без газа
Ситуация в Донбассе

Авдеевка уже три недели остается без газа

Авдеевка уже три недели остается без газа
Фото: Ukr.Life

Террористы не дают гарантий безопасности ремонтникам

28.06.17 49
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Из-за вражеских обстрелов Авдеевка остается без газа уже на протяжении трех недель.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 28 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне АТО за минувшие сутки обошлось без жертв.

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