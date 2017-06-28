Авдеевка уже три недели остается без газа

Из-за вражеских обстрелов Авдеевка остается без газа уже на протяжении трех недель.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 28 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников", - говорится в сообщении.
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Напомним, в зоне АТО за минувшие сутки обошлось без жертв.