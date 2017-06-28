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Украина подписала соглашение о присоединении к энергосети Европы

Украина подписала соглашение о присоединении к энергосети Европы
Фото: Getty Images

Договор будет действовать до 2025 года

28.06.17 834
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Сегодня, 28 июня 2017 года, на Ассамблее объединения европейский операторов энергорынка ENTSO-E национальный системный оператор магистральных сетей НЭК "Укрэнерго" подписал договор о присоединении Украины к европейской энергосистеме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по коммуникациям Укрэнерго Михаил Бно-Айриян.

"Соглашение о присоединении украинской энергетической системы к ENTSO-E подписано сегодня в Брюсселе. Впереди много работы, но теперь наша цель на евроинтеграцию закреплена в четком соглашении с четкими дедлайнами", - отметил Бно-Айриян.

"Мы становимся на путь, с которого Украина не должна сойти...Проект Дорожной карты уже разработан, все требования к модернизации нашей энергосистемы содержатся в соглашении. Присоединение вместе с внедрением нового закона о рынке электроэнергии позволит объединить рынки с соседними странами, даст настоящую конкуренцию, победит монополии", - сказал глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук.

Договор будет действовать до 2025 года. В течение этого времени Украина должна выполнить обязательства и привести энергосистему в соответствие с европейскими стандартами. Затем еще год энергосистема должна продемонстрировать стабильную работу в изолированном от России и Беларуси режиме, с которыми объединена украинская энергосистема.

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