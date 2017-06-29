Количество жертв массового отравления в Киеве достигло 23 человек

Из них двадцать госпитализированы

В Киеве количество заболеваний острой кишечной инфекцией после употребления суши возросло до 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.

"По информации Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" в Киеве за период с 27.06. по 28.06.2017 было зарегистрировано 23 случая заболевания граждан острой кишечной инфекцией после употребления пищи в заведении общественного питания ООО "Суши Лэнд" по адресу: город Киев, ул. Дмитриевская, 2а", - говорится в сообщении.

В результате отравления, 20 человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате отравления были госпитализированы 16 человек. Пациенты связывают свои отравления с употреблением суши в ресторане "Евразия". На данный момент, предприятие, в котором произошло отравление, временно приостановило свою деятельность.