Генпрокуратура открыла дело о доведении Приватбанка до неплатежеспособности, – Шлапак

Продолжается работа с иностранными консультантами по проведению внешних расследований

Генеральная прокуратура открыла дело о доведении Приватбанка до неплатежеспособности. Об этом сообщил глава правления банка Александр Шлапак, передает 112 Украина.

"В отношении бывших собственников Приватбанка возбуждено уголовное производство за доведение финучреждения до неплатежеспособности", – сообщил глава Александр Шлапак.

На данный момент следователи открыли уголовное производство по ст.218 (Фиктивное банкротство), ст.220 (Сокрытие устойчивости финансовой несостоятельности) Уголовного кодекса Украины.

Шлапак отметил, что сейчас продолжается работа с проблемным портфелем с целью возврата средств (изучение и взыскание залогового имущества, переговоры и т.п.).

Также уже проведено пять служебных расследований и открыто 9 уголовных дел.

Продолжается работа (согласно договоренностям с МВФ) с рядом иностранных консультантов по проведению внешних расследований и переговоров с бывшими акционерами, с целью возврата выведенных средств.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.