Игра "в долгую". Почему Луценко вносит заведомо проигрышные представления на снятие неприкосновенности

После негативного вывода комитета по представлению ГПУ на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея последовал новый удар по амбициям прокуроров — отказ комитета на снятие неприкосновенности с куда более одиозного Олеся Довгого. Если Дейдей, несмотря на слухи о его криминальном прошлом, не так уж известен широкой публике, то Довгий — личность знаменитая: правая рука "космического" мэра Леонида Черновецкого, секретарь Киевского горсовета в период принятия скандальных решений об отводе тысяч гектаров столичной земли. Впрочем, вполне вероятно, что такой результат антикоррупционных усилий правоохранителей был для них вполне ожидаемым, а происходящее сегодня является ничем иным, как началом политической кампании за снятие депутатской неприкосновенности в целом.

"Комитет считает, что представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Довгого, внесённое в Верховную Раду генеральным прокурором Луценко, содержит существенные недостатки в части обоснованности злоупотреблений депутатом Довгим должностными полномочиями на посту секретаря Киевского горсовета, а также в части умысла по поводу злоупотребления должностными полномочиями в интересах третьих лиц" — к такому выводу пришёл Регламентный комитет парламента, рассмотрев вопрос о привлечении к ответственности члена депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого. Аргументы Юрия Луценко о том, что действия Довгого на посту секретаря Киевсовета привели к разбазариванию земель заказника "Остров Жуков" и нанесения ущерба киевской громаде в размере 81,7 млн грн, депутаты сочли неубедительными.

Речь идёт о скандальной сессии Киеврады 1 октября 2007 года, когда по внесённым "с голоса" проектам решений было роздано более тысячи гектаров киевской земли. ГПУ и САП "раскрутили" лишь один из эпизодов — об отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44 га на территории заказника "Остров Жуков". Как заявил генпрокурор, действия Олеся Довгого подпадают под часть 2 статьи 364 Криминального кодекса (злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, повлёкшее тяжкие последствия). По словам Юрия Луценко, вина тогдашнего секретаря горсовета подтверждается показаниями сотрудников КГГА, которых Довгий якобы вынуждал действовать в своих интересах.

Перспективы лишения неприкосновенности парламентом своих коллег выглядят туманно, по крайней мере в отношении пяти из них

Олесь Довгий назвал доводы ГПУ бездоказательными, абсурдными и фейковыми. Депутат даже призвал коллег поддержать представление генпрокуратура, чтобы доказать свою правоту в суде. В своём эмоциональном и хорошо подготовленном выступлении бывший секретарь Киевсовета возмутился тем, что прокуратура пытается привлечь его к ответственности за решение коллегиального органа. "Принцип местного самоуправления заключается в том, что все выборные органы принимают решения коллегиально большинством голосов. Информирую вас, что за включение указанного проекта решения в повестку дня проголосовали 67 депутатов городского совета. Сознательность этого голосования подтверждается тем, что за 10 лет никто из них не отозвал свой голос", — заявил Довгий.

Позже в комментарии журналистам нардеп признал, что скандальная сессия Киевсовета проходила с нарушениями регламента. "Но регламент Киевского горсовета не является законом, а соответственно, нарушение регламента не является нарушением закона", — считает Довгий.

Позиция Регламентного комитета свелась к тому, что нарушения регламента — обычное дело и в Верховной Раде, что уж говорить о местных советах. Глава комитета Павел Пинзенык не преминул напомнить Юрию Луценко, что и его избрание на пост генпрокурора сопровождалось нарушениями регламента. "По такой же логике мы можем вспомнить ситуацию, когда в ваших персональных интересах председатель Верховной Рады в нарушение регламента просит внести изменения в закон о прокуратуре, зная, кто будет назначен генеральным прокурором, кто будет бенефициаром этого решения", — сказал он.

Ещё одним контраргументом членов комитета стал десятилетний срок давности дела, который истечёт в октябре этого года. "Так зачем городить огород, если у дела нет судебных перспектив?" — спросил представитель Радикальной партии Олег Куприенко.

В итоге комитет принял вполне ожидаемое решение: признать представление ГПУ недостаточно обоснованным и направить его главе ВР для дальнейшего рассмотрения парламентом.

Юрий Луценко выразил надежду, что все шесть внесённых им представлений на нардепов Рада рассмотрит уже 13 июля. "Я призываю всех граждан убедить своих депутатов отбросить партийную солидарность, партийный эгоизм и проголосовать за то, чего требует общество, — за принцип "закон один для всех". Мы не объявляем всех депутатов априори виновными. Но мы настаиваем на своём праве проводить в отношении их досудебное следствие, как относительно обычных граждан", — заявил генпрокурор.

Однако перспективы лишения неприкосновенности парламентом своих коллег выглядят туманно, по крайней мере в отношении пяти из них. Если кто и рискует попасть под арест, то это член Оппозиционного блока Михаил Добкин. Представителей "Народного фронта" Евгения Дейдея и Максима Полякова, БПП — Борислава Розенблата, Радикальной партии — Андрея Лозового их фракции вряд ли "сдадут". Что касается Олеся Довгого, то хоть он и не входит в коалицию официально, его не зря называют коммуникатором власти в Раде: давние связи с влиятельными членами БПП Игорем Кононенко и Сергеем Березенко (оба были депутатами Киевсовета от Блока Черновецкого в 2006–2011 годах) говорят сами за себя.

При этом активность ГПУ и других правоохранительных органов в отношении народных депутатов странным образом совпала с заявлениями президента Петра Порошенко о необходимости отменить наконец депутатскую неприкосновенность. Вероятный провал большинства представлений на нардепов в сессионном зале актуализирует эту давно набившую оскомину тему. Чем не повод для новой PR-кампании, а возможно, и предвыборной гонки?