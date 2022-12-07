Экс-президента Аргентины приговорили к шести годам тюрьмы за взятки, но посадить не могут, – СМИ

Кристину Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает должность вице-президента, не могут лишить свободы до истечения ее полномочий в декабре 2023 года. Однако, как считают журналисты, она подаст апелляцию.

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Федеральный суд Аргентины вынес приговор действующему вице-президенту и экс-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер по делу о коррупции. Ее приговорили к шести годам тюрьмы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, она также не сможет занимать государственные должности до конца жизни.

Тем не менее отправить аргентинского политика в тюрьму не получится из-за ее неприкосновенности как госслужащего. Лишить свободы аргентинку смогут лишь по истечении ее полномочий в декабре 2023 года.

Ожидается, что Киршнер подаст апелляцию, а дело будет годами рассматриваться в вышестоящих судах.

Будучи президентом страны с 2007 по 2015 года, Киршнер отдавала государственные контракты аргентинскому строительному магнату Ласаро Баеса и получала взамен крупные суммы денег. Компания Баеса была создана специально для того, чтобы освоить бюджет Аргентины.

Свою вину вице-президент не признала. Киршнер утверждает, что является "жертвой судебного преследования", а сам суд она назвала "расстрельной командой".

"Понятно, что идея всегда заключалась в том, чтобы осудить меня. Это параллельная государственная и судебная мафия", –– заявила женщина после вынесения приговора.

Суд также приговорил к шести годам заключения бизнесмена Баеса.

Это не единственное дело против политика. Киршнер также обвиняют в отмывании денег с участием ее детей.

Кристина Киршнер дважды избиралась в качестве президента Аргентины –– первый раз в октябре 2007 года, и еще раз в 2011 году. В 2019 году у нее при обыске нашли исторические документы, украденные из государственного архива страны в 1976 и 1979 годах. Аргентинка, в свою очередь, утверждает, что документы ей подарил Владимир Путин.

Фокус ранее рассказывал, что утром 7 декабря по всей Германии проводятся обыски в связи с делом о государственном перевороте. По подозрению в преступном сговоре уже задержано 25 человек, среди них –– принц Генрих XIII и экс-депутат Бундестага Биргит Мальзак-Винкеманн.