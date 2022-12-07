Експрезидентку Аргентини засудили до шести років ув'язнення за хабарі, але посадити не можуть, – ЗМІ

Крістіну Фернандес де Кіршнер, яка зараз обіймає посаду віцепрезидентки, не можуть позбавити волі до закінчення її повноважень у грудні 2023 року. Проте, як вважають журналісти, вона подасть апеляцію.

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Федеральний суд Аргентини виніс вирок чинній віцепрезидентці та експрезидентці країни Крістіні Фернандес де Кіршнер у справі про корупцію. Її засудили до шести років ув'язнення. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як уточнюється, вона також не зможе обіймати державні посади до кінця життя.

Проте відправити аргентинську політикиню до в'язниці не вийде через її недоторканність як держслужбовця. Позбавити волі аргентинку зможуть лише після закінчення її повноважень у грудні 2023 року.

Очікується, що Кіршнер подасть апеляцію, а справу роками розглядатимуть у вищих судах.

Будучи президенткою країни з 2007 до 2015 року, Кіршнер віддавала державні контракти аргентинському будівельному магнату Ласаро Баєса і отримувала натомість великі суми грошей. Компанія Баєса створена спеціально для того, щоб освоїти бюджет Аргентини.

Свою провину віцепрезидентка не визнала. Кіршнер стверджує, що є "жертвою судового переслідування", а сам суд вона назвала "розстрільною командою".

"Зрозуміло, що ідея завжди полягала в тому, щоб засудити мене. Це паралельна державна та судова мафія", — заявила жінка після винесення вироку.

Суд також засудив до шести років ув'язнення бізнесмена Баєса.

Це не єдина справа проти політикині. Кіршнер також звинувачують у відмиванні грошей за участю її дітей.

Крістіна Кіршнер двічі обиралася президенткою Аргентини — перший раз у жовтні 2007 року, і ще раз у 2011 році. У 2019 році у неї під час обшуку знайшли історичні документи, вкрадені з державного архіву країни у 1976 та 1979 роках. Аргентинка, зі свого боку, стверджує, що документи їй подарував Володимир Путін.

Фокус раніше розповідав, що вранці 7 грудня по всій Німеччині проводяться обшуки у зв'язку зі справою про державний переворот. За підозрою у злочинній змові вже затримано 25 осіб, серед них принц Генріх XIII та ексдепутатка Бундестагу Біргіт Мальзак-Вінкеманн.