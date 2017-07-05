Под Одессой на нефтебазе взорвался бензовоз

На нефтебазе "Свитанок", расположенной в трех километрах от Одессы, в поселке Усатово, произошел пожар.
По словам очевидцев, взорвался бензовоз, есть пострадавшие, передает "Думская".
"Минут 30 назад взорвался и сгорел бензовоз ОККО на нефтебазе "Свитанок" (Усатово), и, похоже, пожар на нефтебазе продолжается", — пишет пользователь "Одесского форума".
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Пока известно об одном пострадавшем.
Пресс-служба облуправления ГСЧС подтвердила, что на нефтебазе горит цистерна.
Официальной информации о пострадавших пока нет.