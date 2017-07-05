Регламентный комитет не поддержал снятие неприкосновенности с Лозового

Регламентный комитет Верховной Рады посчитал недостаточно обоснованным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Андрея Лозового и направил его на рассмотрение спикеру парламента Андрею Парубию. Об этом заявил заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзенык на заседании, передает 112 Украина.

"Комитет считает, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Лозового от 21 июня 2017 года является законным и мотивированным, поскольку подано надлежащим субъектом представления, однако является недостаточно обоснованным, в частности, как следует из представления, оно основано на доказательствах, полученных до открытия уголовного производства 20 июня 2017 года", - сказал Пинзенык.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что доволен решением регламентного комитета.

"Я доволен решением сегодняшнего комитета в той части, что это решение делает возможным рассмотрения моего представления депутатами ВР. Уверен, что сегодня было проведено достаточно фактов и доказательств, документов для того, чтобы поддержать представление по снятию депутатской неприкосновенности для продолжения досудебного следствия и вероятного выдвижения подозрения Лозовому в неуплате налогов", - подчеркнул Луценко.

Напомним, Генпрокуратура подозревает народного депутата Андрея Лозового (Радикальная партия) в уклонении от уплаты налогов в размере более 1,7 млн грн.