Украине необходима борьба с коррупцией, а не "мантры" о реформах, – Джонсон

Реформы в Украине происходят, но власть должна сосредоточиться на борьбе с коррупцией. Об этом заявил государственный секретарь Великобритании по иностранным делам и делам содружества Борис Джонсон, открывая в Лондоне конференцию по вопросам реформ в Украине, передает Укринформ.

"Правительство должно продвигать реформы и в сфере борьбе с коррупцией. Постоянно мы слышим мантру, что Украина провела больше реформ за 3 года после Революции достоинства, чем за предыдущие два десятка лет", – сказал Джонсон.

По его словам, в мире появилось беспокойство, что антикоррупционная реформа затормаживается, что недостаточный прогресс в создании антикоррупционных судов, наборе судей Верховного суда.

"Видим сигналы от гражданского общества по поводу коррупции, и все соглашаются, что нам нужно делать больше, чтобы поддержать эти изменения и ответить на стремление тех, кто стоял под пулями снайперов на Майдане. Коррупция должна быть преодолена во всех секторах. Работа НАБУ и других антикоррупционных органов будет иметь смысл только тогда, когда виновные предстанут перед судом", - подчеркнул госсекретарь Великобритании по иностранным делам и делам содружества.

Ранее сообщалось, что Украина инициирует начало переговоров о создании зоны свободной торговли с Великобританией после Brexit.