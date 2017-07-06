Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украине необходима борьба с коррупцией, а не "мантры" о реформах, – Джонсон

Украине необходима борьба с коррупцией, а не "мантры" о реформах, – Джонсон

Украине необходима борьба с коррупцией, а не "мантры" о реформах, – Джонсон
Борис Джонсон / Фото из открытых источников

В мире появилось беспокойство, что антикоррупционная реформа затормаживается

06.07.17 350
4100

Реформы в Украине происходят, но власть должна сосредоточиться на борьбе с коррупцией. Об этом заявил государственный секретарь Великобритании по иностранным делам и делам содружества Борис Джонсон, открывая в Лондоне конференцию по вопросам реформ в Украине, передает Укринформ.

"Правительство должно продвигать реформы и в сфере борьбе с коррупцией. Постоянно мы слышим мантру, что Украина провела больше реформ за 3 года после Революции достоинства, чем за предыдущие два десятка лет", – сказал Джонсон.

По его словам, в мире появилось беспокойство, что антикоррупционная реформа затормаживается, что недостаточный прогресс в создании антикоррупционных судов, наборе судей Верховного суда.

"Видим сигналы от гражданского общества по поводу коррупции, и все соглашаются, что нам нужно делать больше, чтобы поддержать эти изменения и ответить на стремление тех, кто стоял под пулями снайперов на Майдане. Коррупция должна быть преодолена во всех секторах. Работа НАБУ и других антикоррупционных органов будет иметь смысл только тогда, когда виновные предстанут перед судом", - подчеркнул госсекретарь Великобритании по иностранным делам и делам содружества.

Ранее сообщалось, что Украина инициирует начало переговоров о создании зоны свободной торговли с Великобританией после Brexit.

41
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Реформы в Украине несколько нерешительны, но есть надежда на успех, – глава МИД БританииЕвангелие от лукавого. Почему коммунисты — не людиКлимпуш-Цинцадзе нашла способ решить с Польшей скандал из-за Бандеры

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 38545
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7225
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 11636
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4589
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3130
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6717
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1429
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1831
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2566
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3829
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 4779 / 9922
  2. Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк 3838 / 4217
  3. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 3278 / 14841
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 2944 / 3318
  5. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 2239 / 2520
  6. Туристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма 2012 / 2185
  7. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 1770 / 2005
  8. Беспошлинного импорта автомобилей из Канады в Украину с августа не будет 1596 / 1843
  9. Телеканал Минобороны РФ "вернул" Крым Украине 1560 / 2018
  10. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1142 / 38545
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 62 / 9922
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 12 / 38545
  3. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 11 / 3318
  4. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 10 / 2005
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 8 / 11636
  6. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 7 / 1794
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 6 / 853
  8. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 6 / 14841
  9. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 6 / 2520
  10. Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями 5 / 667
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.