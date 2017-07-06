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Главная » Страна » Нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция, - зам Тиллерсона

Нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция, - зам Тиллерсона

Нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция, - зам Тиллерсона
рисунок: Марина Туровская

США признают успешную реализацию Украиной отдельных элементов реформ

06.07.17 91
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В США заявили, что "поражены" готовностью Украины противостоять внешним вызовам и назвали ключевое условие поддержки страны.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Уильям Браунфилд, который представляет Соединенные Штаты на международной конференции по реформам в Украине, пишет "Европейская правда".

Издание пишет, что в коротком выступлении в открытой части конференции Браунфилд подчеркнул, что США признают успешное выполнение отдельных задач по проведению реформ.

"Созданы новые органы – НАБУ, САП и новая патрульная полиция, которые имеют нашу решительную поддержку", - сказал он.

Однако, несмотря на это, чиновник подчеркнул, что остается ключевая проблема, которая вызывает беспокойство Вашингтона: "Я могу лишь повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле. – ред.): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции".

Напомним, в Соединенных Штатах Америки еще не приняли решение, предоставлять ли Украине оборонительное вооружение.

Рекс Тиллерсон посетит Украину 9 июля.

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