Нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция, - зам Тиллерсона

В США заявили, что "поражены" готовностью Украины противостоять внешним вызовам и назвали ключевое условие поддержки страны.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Уильям Браунфилд, который представляет Соединенные Штаты на международной конференции по реформам в Украине, пишет "Европейская правда".

Издание пишет, что в коротком выступлении в открытой части конференции Браунфилд подчеркнул, что США признают успешное выполнение отдельных задач по проведению реформ.

"Созданы новые органы – НАБУ, САП и новая патрульная полиция, которые имеют нашу решительную поддержку", - сказал он.

Однако, несмотря на это, чиновник подчеркнул, что остается ключевая проблема, которая вызывает беспокойство Вашингтона: "Я могу лишь повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле. – ред.): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главной темой переговоров Путина и Трампа будет не Украина

Напомним, в Соединенных Штатах Америки еще не приняли решение, предоставлять ли Украине оборонительное вооружение.

Рекс Тиллерсон посетит Украину 9 июля.