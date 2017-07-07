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Главная » Страна » Видео Конструкторы испытали украинский ракетный комплекс "Корсар" на полигоне

Видео Конструкторы испытали украинский ракетный комплекс "Корсар" на полигоне

<span class="label red">Видео</span> Конструкторы испытали украинский ракетный комплекс "Корсар" на полигоне
ПРК "Корсар" / Фото: gunportal.com.ua

ПРК "Корсар" оснащается управляемыми ракетами двух типов

07.07.17 530
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На одном из военных полигонов ВСУ прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар производства украинского конструкторского бюро Луч. Об этом КБ Луч сообщает на своей странице в Facebook.

"Корсар работает", - лаконично подытожили создатели оружия.

В декабре 2016 года КБ Луч представило ПРК "Корсар" с новой управляемой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром. Ракета ЖК-3ОФ предназначена для поражения легкобронированных объектов, сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ) и живой силы. Также "Корсар" может вести огонь и управляемой ракетой с тандемной кумулятивной боевой частью (изделие ЖК-3К). Она предназначена для поражения бронированных объектов, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также взвешенных вертолетов.

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