На одном из военных полигонов ВСУ прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар производства украинского конструкторского бюро Луч. Об этом КБ Луч сообщает на своей странице в Facebook.
"Корсар работает", - лаконично подытожили создатели оружия.
В декабре 2016 года КБ Луч представило ПРК "Корсар" с новой управляемой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром. Ракета ЖК-3ОФ предназначена для поражения легкобронированных объектов, сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ) и живой силы. Также "Корсар" может вести огонь и управляемой ракетой с тандемной кумулятивной боевой частью (изделие ЖК-3К). Она предназначена для поражения бронированных объектов, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также взвешенных вертолетов.
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