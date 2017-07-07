На киевском вокзале появился бесплатный Wi-Fi

В залах отдыха Центрального железнодорожного вокзала Киева появился бесплатный доступ к Интернету через Wi-Fi-технологию.
Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.
Услугу предоставляет филиал "Центральная станция связи" ОАО "Укрзализныця", что выступает в роли оператора Интернета. Выделенная линия работает со скоростью 100 мегабит в секунду.
Сейчас проводятся работы по обустройству доступа к Интернету через Wi-Fi в сервисном центре Центрального вокзала, а также в комнатах отдыха, комнатах матери и ребенка и зале повышенного комфорта Южного вокзала станции "Киев-Пассажирский".
После окончания работ к бесплатному Wi-Fi смогут подключиться одновременно более 700 пассажиров.
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