Лучшая роль Борислава Розенблата. Почему парламентский комитет отказался защищать депутата

Пятидневный марафон с рассмотрением Регламентным комитетом парламента представлений Генпрокуратуры на привлечение к ответственности народных депутатов наконец завершился победой прокуроров: комитет дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест видного члена фракции БПП Борислава Розенблата. Депутата подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Впрочем, праздновать триумф следователям пока рано: окончательное решение за сессионным залом.

Из пяти народных депутатов, которых правоохранители хотят привлечь к ответственности, на этой неделе парламентарии "сдали" лишь Розенблата. Примечательно, что представление на его, по версии следствия, "подельника", депутата от Народного фронта Максима Полякова комитет признал недостаточно обоснованным.

"Отличие между этими двумя решениями обусловлено в первую очередь качеством доказательной базы по этим двум депутатам. Относительно вопроса по Розенблату, мне кажется, что для всех всё более или менее очевидно", — прокомментировал решение комитета его глава Павел Пинзеник.

Впрочем, было бы странно, если бы комитет не принял во внимание 40-минутный фильм, продемонстрированный на заседании. На видео, по большей части неплохого качества, человек с лицом Борислава Розенблата без всякого стеснения обсуждает с представительницей иностранной компании Катериной Сивоконь, которая оказалась агентом НАБУ, расценки на свои услуги и на подкуп различных должностных лиц. Зафиксированы и все факты передачи денег охранникам депутата: общая сумма составила $285 тыс. С последним траншем в размере 200 тыс. "зелёных" охранника парламентария Ярощука задержали 19 июня после передачи денег в одном из ресторанов Киева. Всего в рамках расследования арестованы шесть человек: трое помощников нардепов, охранник и двое представителей общественной организации "Депутатский контроль".

Члены комитета даже не пытались встать на защиту Борислава Розенблата, как это было на предыдущих заседаниях

Подробности громкого дела сразу после задержаний сообщили руководители НАБУ и САП. В ходе совместной операции, в которой украинским силовикам помогало ФБР, агент спецслужб вышла на депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. С парламентариями она вела переговоры от имени иностранной компании "Фуджейра", якобы заинтересованной в добыче янтаря в Украине. Сначала Розенблат и Поляков, по версии следствия, разработали и внесли в интересах компании правки в Налоговый и Таможенный кодексы, получив за это $15 тыс. Однако Розенблат, считают следователи, пошёл ещё дальше и предложил компании своё содействие в передаче 30 га земли в Житомирской области для добычи янтаря под видом рекультивации земель. При этом гарантировал решение всех вопросов с местной властью, прокуратурой и судами.

На видео, снятом НАБУ, депутат, в частности, говорит агенту, что для старта работы ему нужно $100–150 тыс., а для предоставления 30 га "под ключ", включая лицензии на добычу янтаря и лояльность всех контролирующих органов, — $150-200 тыс. "Облсовет — это будет где-то тысяч 20, "Геокадастр" — тысяч 50, не больше", — заверяет собеседницу человек на видео. Во время одной из встреч парламентарий сказал агенту, что ему нужно "хотя бы 100 тысяч на операционные расходы". "Солнце, у нас такая жизнь, бл*ть, с этой дебильной страной", — поясняет депутат необходимость расходов.

Юрий Луценко после демонстрации фильма призвал депутата сдать мандат. "Борислав Соломонович, я бы на вашем месте сегодня же написал заявление и сложил депутатские полномочия. Потому что большего позора для Житомирщины, фракции БПП, Верховной Рады и всего правящего класса я не представляю", — заявил генпрокурор.

Однако Борислав Розенблат, вооружившийся поддержкой известного адвоката Андрея Федура, назвал видео смонтированным. "Это чудесный художественный фильм. Я не знаю, кто эти актёры, которые в нём выступают, я не знаю, кто озвучивает, кто делает монтаж... Это яркий пример борьбы янтарной мафии с моей депутатской деятельностью", — сказал депутат. Розенблат признал, что не раз встречался с Катериной Сивоконь, однако никогда не вымогал и не получал от неё никаких денег. Доказательства НАБУ он назвал незаконными. "Нет такого закона, который позволял бы меня снимать и прослушивать", — заявил парламентарий. "Это не художественный фильм, — парировал Юрий Луценко. — Никакого Безрукова мы не приглашали. Это документальный фильм на основе законно полученных материалов негласных следственных действий, которые санкционировал суд".

Члены комитета даже не пытались встать на защиту Борислава Розенблата, как это было на предыдущих заседаниях по другим депутатам. По всей видимости, очевидность доказательств и неубедительность позиции самого депутата сыграли свою роль наряду с участием в расследовании ФБР. Теперь своё слово должен сказать сессионный зал парламента: ожидается, что представления на шестерых депутатов (Дейдея, Довгого, Лозового, Полякова, Розенблата и Добкина, вопрос которого комитет может рассмотреть в понедельник) будут вынесены на голосование 13 июля.