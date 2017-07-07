Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Лучшая роль Борислава Розенблата. Почему парламентский комитет отказался защищать депутата
Лучшая роль Борислава Розенблата. Почему парламентский комитет отказался защищать депутата
Фото: УНИАН

Лучшая роль Борислава Розенблата. Почему парламентский комитет отказался защищать депутата

"Дебильная страна" и 100 тысяч на операционные расходы — Регламентный комитет Верховной Рады впечатлил фильм НАБУ про депутата президентской фракции

Виктория Светлова - 07.07.17 291
300

Пятидневный марафон с рассмотрением Регламентным комитетом парламента представлений Генпрокуратуры на привлечение к ответственности народных депутатов наконец завершился победой прокуроров: комитет дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест видного члена фракции БПП Борислава Розенблата. Депутата подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Впрочем, праздновать триумф следователям пока рано: окончательное решение за сессионным залом.

Из пяти народных депутатов, которых правоохранители хотят привлечь к ответственности, на этой неделе парламентарии "сдали" лишь Розенблата. Примечательно, что представление на его, по версии следствия, "подельника", депутата от Народного фронта Максима Полякова комитет признал недостаточно обоснованным.

"Отличие между этими двумя решениями обусловлено в первую очередь качеством доказательной базы по этим двум депутатам. Относительно вопроса по Розенблату, мне кажется, что для всех всё более или менее очевидно", — прокомментировал решение комитета его глава Павел Пинзеник.

Впрочем, было бы странно, если бы комитет не принял во внимание 40-минутный фильм, продемонстрированный на заседании. На видео, по большей части неплохого качества, человек с лицом Борислава Розенблата без всякого стеснения обсуждает с представительницей иностранной компании Катериной Сивоконь, которая оказалась агентом НАБУ, расценки на свои услуги и на подкуп различных должностных лиц. Зафиксированы и все факты передачи денег охранникам депутата: общая сумма составила $285 тыс. С последним траншем в размере 200 тыс. "зелёных" охранника парламентария Ярощука задержали 19 июня после передачи денег в одном из ресторанов Киева. Всего в рамках расследования арестованы шесть человек: трое помощников нардепов, охранник и двое представителей общественной организации "Депутатский контроль".

Члены комитета даже не пытались встать на защиту Борислава Розенблата, как это было на предыдущих заседаниях

Подробности громкого дела сразу после задержаний сообщили руководители НАБУ и САП. В ходе совместной операции, в которой украинским силовикам помогало ФБР, агент спецслужб вышла на депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. С парламентариями она вела переговоры от имени иностранной компании "Фуджейра", якобы заинтересованной в добыче янтаря в Украине. Сначала Розенблат и Поляков, по версии следствия, разработали и внесли в интересах компании правки в Налоговый и Таможенный кодексы, получив за это $15 тыс. Однако Розенблат, считают следователи, пошёл ещё дальше и предложил компании своё содействие в передаче 30 га земли в Житомирской области для добычи янтаря под видом рекультивации земель. При этом гарантировал решение всех вопросов с местной властью, прокуратурой и судами.

На видео, снятом НАБУ, депутат, в частности, говорит агенту, что для старта работы ему нужно $100–150 тыс., а для предоставления 30 га "под ключ", включая лицензии на добычу янтаря и лояльность всех контролирующих органов, — $150-200 тыс. "Облсовет — это будет где-то тысяч 20, "Геокадастр" — тысяч 50, не больше", — заверяет собеседницу человек на видео. Во время одной из встреч парламентарий сказал агенту, что ему нужно "хотя бы 100 тысяч на операционные расходы". "Солнце, у нас такая жизнь, бл*ть, с этой дебильной страной", — поясняет депутат необходимость расходов.

Юрий Луценко после демонстрации фильма призвал депутата сдать мандат. "Борислав Соломонович, я бы на вашем месте сегодня же написал заявление и сложил депутатские полномочия. Потому что большего позора для Житомирщины, фракции БПП, Верховной Рады и всего правящего класса я не представляю", — заявил генпрокурор.

Однако Борислав Розенблат, вооружившийся поддержкой известного адвоката Андрея Федура, назвал видео смонтированным. "Это чудесный художественный фильм. Я не знаю, кто эти актёры, которые в нём выступают, я не знаю, кто озвучивает, кто делает монтаж... Это яркий пример борьбы янтарной мафии с моей депутатской деятельностью", — сказал депутат. Розенблат признал, что не раз встречался с Катериной Сивоконь, однако никогда не вымогал и не получал от неё никаких денег. Доказательства НАБУ он назвал незаконными. "Нет такого закона, который позволял бы меня снимать и прослушивать", — заявил парламентарий. "Это не художественный фильм, — парировал Юрий Луценко. — Никакого Безрукова мы не приглашали. Это документальный фильм на основе законно полученных материалов негласных следственных действий, которые санкционировал суд".

Члены комитета даже не пытались встать на защиту Борислава Розенблата, как это было на предыдущих заседаниях по другим депутатам. По всей видимости, очевидность доказательств и неубедительность позиции самого депутата сыграли свою роль наряду с участием в расследовании ФБР. Теперь своё слово должен сказать сессионный зал парламента: ожидается, что представления на шестерых депутатов (Дейдея, Довгого, Лозового, Полякова, Розенблата и Добкина, вопрос которого комитет может рассмотреть в понедельник) будут вынесены на голосование 13 июля.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Парламентский комитет поддержал снятие иммунитета с Розенблата и его арестОпубликованы видеоматериалы о коррупции РозенблатаХотел не денег, а медаль. Как фигурант "янтарного" дела Поляков убеждал комитет в своей невиновности

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 39343
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7535
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12298
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4776
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3481
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6864
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1536
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1978
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2658
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3971
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 10636 / 16173
  2. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 4182 / 4802
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 3737 / 4619
  4. Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 3171 / 3640
  5. Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2737 / 3015
  6. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 2318 / 2634
  7. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 2074 / 2467
  8. Гей-оргию в доме секретаря кардинала Ватикана прервала полиция 1691 / 1904
  9. В Кремле определились со сценарием выдвижения Путина в президенты РФ 1616 / 1818
  10. Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО 1562 / 1796
  1. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 68 / 4802
  2. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 59 / 16173
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 20 / 4619
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 14 / 12298
  5. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 13 / 2634
  6. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 9 / 2467
  7. Оккупационные силы РФ отрабатывают эвакуацию из Донецка 5 / 1330
  8. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 5 / 39343
  9. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4 / 4776
  10. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 3 / 7535
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.