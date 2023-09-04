Минобороны потратило 650 млн гривен на низкокачественные БПЛА фирмы экс-нардепа (видео)
На испытаниях два дрона HAWK украинского производителя не взлетели, а с одним взлетевшим на высоте 287 метров пропала связь. При этом БПЛА не тестировались на максимуме мощностей и в условиях, когда действуют системы РЭБ.
В августе 2023 года украинские защитники должны были получить 55 дронов HAWK от компании бывшего нардепа Борислава Розенблата. За них Минобороны Украины уплатило 650 млн гривен авансом. Контракт на общую сумму 807 млн гривен подписали с компанией семьи бывшего нардепа Борислава Розенблата. Об этом говорится в расследовании BIHUS Info.
Однако в день передачи 55 комплексов — каждый из которых стоит свыше 14,5 млн — производитель привез только 4. Но 3 из них не были приняты: два не взлетели, еще у одного возникли сложности с передачей картинки. В общем итоге, из 55 был принят только один.
Комплекс производил впечатление недоработанного. И в Минобороны согласилось отсрочить дедлайн до октября.
Контракт был согласован с компанией "Украинские авиационные системы", производителем этих дронов. Одна из долей компании принадлежит жене скандально известного нардепа Борислава Розенблата.
На испытаниях два дрона не могли взлететь, а взлетевшего на высоте 287 метров пропала связь. При этом беспилотник не тестировался на максимуме мощностей и в условиях, когда действуют системы РЭБ, отметили журналисты.
По итогам тестирования "приемка" из Минобороны приняла только один дрон, который отлетал без претензий.
На испытаниях присутствовал Розенблат, но убеждал, что военнослужащим передали учебные дроны, но на боевых заданиях в распоряжении военных будут все же вполне функциональные системы.
Во время тестирования Розенблат признал, что беспилотник еще, по сути, сырой, но пообещал, что после испытаний пилоты поедут с доработанными системами.
"Вы будете работать на абсолютно рабочих бортах, которые уже не будут падать. И будут действительно работать по земле, по целям, по всему остальному", — заверял во время тестирования Розенблат.
Впоследствии в беседе с журналистами бывший депутат рассказал, что четвертый из тестировавшихся дронов тоже не взлетел. По его словам, не было порыва ветра.
"Он последний круг, мы просто пустили, запустили, он даже не взлетел, потому что даже не было порыва ветра <…> Один отлетал — все нормально. А другой мы решили перенести", — пояснил бизнесмен.
Авторы материала сообщили, что, по заверениям производителя, украинские защитники должны были получить серийные HAWK, то есть все системы должны быть одинакового качества, без нюансов.
Напомним, что российская армия тестирует в Крыму РЭБ "Волнорез", который будет защищать танки от дронов.
Также сообщалось, что разработчики раскрыли секреты украинского дрона Punisher.