Міноборони витратило 650 млн гривень на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа (відео)

На випробуваннях два дрони HAWK українського виробника не злетіли, а з одним, що злетів, на висоті 287 метрів, зник зв'язок. При цьому БПЛА не тестували на максимумі потужностей і в умовах, коли діють системи РЕБ.

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У серпні 2023 року українські захисники мали отримати 55 дронів HAWK від компанії колишнього нардепа Борислава Розенблата. За них Міноборони України сплатило 650 млн гривень авансом. Контракт на загальну суму 807 млн гривень підписали з компанією родини колишнього нардепа Борислава Розенблата. Про це йдеться в розслідуванні BIHUS Info.

Однак у день передачі 55 комплексів — кожен з яких коштує понад 14,5 млн — виробник привіз тільки 4. Але 3 з них не були прийняті: два не злетіли, ще в одного виникли складнощі з передачею картинки. У загальному підсумку, з 55 був прийнятий тільки один.

Тестування безпілотників

Комплекс справляв враження недопрацьованого. І в Міноборони погодилися відтермінувати дедлайн до жовтня.

Контракт було погоджено з компанією "Українські авіаційні системи", виробником цих дронів. Одна з часток компанії належить дружині скандально відомого нардепа Борислава Розенблата.

Падіння дрона

На випробуваннях два дрони не могли злетіти, а у дрона, що злетів на висоті 287 метрів, зник зв'язок. При цьому безпілотник не тестувався на максимумі потужностей і в умовах, коли діють системи РЕБ, зазначили журналісти.

Проблеми з передаванням картинки БПЛА

За підсумками тестування "прийомка" з Міноборони прийняла тільки один дрон, який відлітав без претензій.

Розенблат був присутній на випробуваннях, але переконував, що військовослужбовцям передали навчальні дрони, але на бойових завданнях у розпорядженні військових будуть все ж таки цілком функціональні системи.

Під час тестування він визнав, що безпілотник ще, по суті, сирий, але пообіцяв, що після випробувань пілоти поїдуть із доопрацьованими системами.

Борислав Розенблат Борислав Розенблат

"Ви будете працювати на абсолютно робочих бортах, які вже не будуть падати. І будуть дійсно працювати по землі, по цілях, по всьому іншому", — запевняв під час тестування Розенблат.

Але, за словами журналістів, військові поїхали з випробувань без бортів

Згодом у розмові з журналістами колишній депутат розповів, що четвертий із дронів, які тестувалися, теж не злетів. За його словами, не було пориву вітру.

Тестування БПЛА Фото: Скрін відео Тестування БПЛА

"Воно останнє коло, ми просто пустили, запустили, воно навіть не злетіло, тому що навіть не було пориву вітру <…> Одне відлітало — все нормально. А інше ми вирішили перенести", — пояснив бізнесмен.

Автори матеріалу повідомили, що, за запевненнями виробника, українські захисники мали отримати серійні HAWK, тобто всі системи мали бути однакової якості, без нюансів.

Нагадаємо, що російська армія тестує в Криму РЕБ "Волнорез", який захищатиме танки від дронів.

Також повідомлялося, що розробники розкрили секрети українського дрона Punisher.