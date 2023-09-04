Росіяни тестують у Криму РЕБ "Волнорез" для танків: захищатиме від дронів (фото)

Система "Волнорез" нагадує капелюшок гриба і її можна встановити практично на будь-який військовий транспорт. Ця РЕБ повинна, за ідеєю, "глушити" дрони ЗСУ, які атакують бойову техніку.

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Російська армія проводить випробування нової компактної системи радіоелектронної боротьби, яку було презентовано під назвою "Волнорез" на виставці на виставці "Армія 2023". Про це повідомляє портал "Мілітарний", додаючи, що наразі російські волонтери випробовують "глушилки" в окупованому Криму.

Після тестових випробувань перші зразки цих систем захисту від дронів мають вирушити на окуповану територію України, де армія країни-агресора будуть їх випробовувати в бойових умовах. Планується, що ці РЕБ захищатимуть будь-яку техніку, на яку їх встановлять, від атак невеликих дронів-камікадзе, особливо від FPV-дронів (безпілотників з видом від першої особи).

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І хоча розробники зберігають у таємниці технічні особливості цих "глушилок", але, на думку українського фахівця з радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергія (Флеша) Безкрестнова, ці РЕБ насамперед мають захищати екіпажі від FPV-дронів, про що він написав у своєму Telegram-каналі.

Систему РЕБ "Хвильоріз" показали на форумі "Армія 2023" Фото: Российская газета

За словами Сергія Безкрестного, під час візуального огляду зображень стає зрозуміло, що незвичайна форма антени здатна випромінювати радіоперешкоди на частоті від 900 МГц зі сферичною діаграмою. А раз так, то це саме система радіоелектронної боротьби з компактними FPV-квадрокоптерами. Експерт підкреслює, що антена здатна працювати на частотах до 3000 МГц.

Ці модулі можна встановити не тільки на танки, а й на будь-яку техніку Фото: Facebook

Як зазначає "Мілітарний", напевно цей РЕБ служить захистом від саморобних безпілотників, які дуже чутливі до радіоперешкод. Щойно такий дрон втрачає сигнал, він просто падає на землю. Більш сучасні та технічно досконалі безпілотники типу Mavic 3 при втраті сигналу зависають на місці і їх можна повернути на базу в ручному режимі управління.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни випробували в Україні систему РЕБ "Тритон", яка конкурує з "Волнорезом" і працює схожим чином. За словами розробників, перші тести пройшли успішно, а наступні почнуться у вересні. Систему пропонують ставити не тільки на танки, а й іншу військову техніку.

Також окупанти розхвалюють новий комплекс РЕБ "Гарпія". За ідеєю система має глушити практично всі дрони в радіусі до 2 км, але український експерт Сергій (Флеш) Безкрестнов підкреслює, що вони просто можуть розвалитися в справжніх бойових умовах.