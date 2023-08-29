Росіяни розхвалюють новий комплекс РЕБ "Гарпія": експерт розкрив недоліки (фото)

Система має глушити практично всі дрони в радіусі до 2 км, але може розвалитися в бойових умовах.

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Російські військові та волонтери хваляться новим комплексом для боротьби з безпілотними літальними апаратами під назвою "Гарпія". Український військовослужбовець і фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" оцінив систему у Facebook і знайшов у неї критичний недолік.

Волонтери з РФ постачають окупаційним військам комплекси "Гарпія" — системи радіоелектронної боротьби у форматі рюкзаків і спрямованих антен, які потрібно тримати в руках. Вони існують у чотирьох варіантах, які відрізняються кількістю антен і частотних діапазонів, а також потужністю: 155, 195, 205 і 225 Вт.

Комплекс РЕБ "Гарпія" у ЗС РФ Фото: Telegram

Росіянка Євдокія Шереметьєва веде Telegram-канал, присвячений допомозі російським військовим. Вона пише, ніби "Гарпія" дає змогу окупантам глушити на передовій не тільки українські дрони, а й рації, водночас тільки в конкретному діапазоні, не зачіпаючи свої.

"Вони набагато ефективніші за антидронові рушниці", — наголосила волонтерка. — "Такий восьмиантенний рюкзак незамінний. Там великий діапазон придушення — від FPV-дронів до GPS та іншого".

Український військовий Сергій Флеш звернув увагу на одне з повідомлень і проаналізував фотографії "Гарпії" разом з її характеристиками. За його словами, це не нова російська розробка, а китайський комплекс, який можна вільно замовити в інтернеті.

"На фронті всі ці антени, що стирчать, зламаються на роз'ємах у перший же день", — прокоментував експерт.

Комплекс РЕБ "Гарпія" в рюкзаку Комплекс РЕБ "Гарпія" Фото: Facebook

Систему під назвою "Гарпія" дійсно продають у кількох російських онлайн-магазинах. Виробником таких комплексів виступає компанія "Уралсистемс", вона вказує, що версія потужністю 300 Вт пригнічує БПЛА в діапазонах Wi-Fi 2.4 ГГц, Wi-Fi 5.8 ГГц, GPS L1, GPS L2+L5, RF 900МГц. Вартість такого пристрою становить близько 700 000 рублів (7285).

Заявлені характеристики комплексу РЕБ "Гарпія" на 300 Вт:

дальність придушення (радіус) — до 2 км;

робоча температура — від — 20 до + 60 градусів;

розмір без антен — 400х285х150 мм;

активне охолодження — 2 вентилятори;

напруга живлення — 220В;

напруга зарядки — 24В/5А;

ємність акумулятора — 40000мАг;

час безперервної роботи — 90 хвилин;

вага обладнання без антен — 17 кг;

вага повного комплекту — 19 кг.

Росіяни також користуються антидроновими рушницями "Гарпія", нещодавно одну з них ЗСУ захопили як трофей. Морський піхотинець Іван Костенко заявив, що пристрій має китайське походження і безліч недоліків, які заважають застосовувати систему в бою.