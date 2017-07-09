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АТО: боевики 27 раз открывали огонь
Бойцы АТО / Фото: Reuters
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики 27 раз открывали огонь

В ходе боевых действий двое украинских военных получили огнестрельные ранения

09.07.17 63
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В районе проведения антитеррористической операции количество вооруженных провокаций против украинских армейцев со стороны российско-оккупационных войск прошедшие сутки увеличилось. Несмотря на незначительные признаки осложнения обстановки на отдельных участках линии боевого соприкосновения, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинским защитниками. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

8 июля боевики 27 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины. В частности, зафиксировано 6 обстрелов с применением противником минометов.

В ходе боевых действий двое украинских военных получили огнестрельные ранения. Состояние их здоровья врачи характеризуют как удовлетворительное.

Приморское направление. На данном участке линии боевого соприкосновения захватчики 12 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских армейцев. В начале суток оккупанты совершили обстрел невысокой интенсивности из запрещенных минометов калибра 120 мм по нашим позициям на окраине Марьинки. Также пророссийские гибридные бандформирования пытались спровоцировать и открывали огонь по бойцам сил АТО в районе Широкино, Богдановки, Гнутово, Павлополя и Новотроицкого. Боевики применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных модификаций, вооружение БМП и зенитные установки.

Донецкое направление. Здесь контролируемые российскими властями вооруженные преступные группировки совершили 8 обстрелов позиций подразделений сил АТО. Самой сложной ситуация была в пригороде Авдеевки. С незначительным перерывом днем ​​противник там почти не прекращал обстрелы утром и с наступлением сумерек. В основном наемники использовали пехотное вооружение, но вечером они также ударили по защитникам Авдеевки из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, нарушения боевиками режима прекращения огня на этом направлении были зафиксированы в районе Песков и Зайцево, где бандиты применяли БМП, гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

Луганское направление. 7 раз российско-террористические гибридные бандформирования нарушали перемирие на этой части фронта. Самой напряженной ситуация была в районе Бахмутской трассы, где противник из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал украинских военных, которые держат оборону возле поселка Крымское. На этом же направлении боевики из минометов и противотанковых гранатометов совершили вечером плотный обстрел наших опорных пунктов недалеко Троицкого. Кроме того, под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов вчера попали наши оборонительные укрепления у Станицы Луганской.

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