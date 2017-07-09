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Видео Генсек ООН в Киеве пообещал обеспечивать поддержание мира в Украине

<span class="label red">Видео</span> Генсек ООН в Киеве пообещал обеспечивать поддержание мира в Украине
Антониу Гутерреш и Владимирм Гройсман / Фото: УНИАН

Гройсман на встрече с Гутеррешем отметил необходимость объединения усилий для противостояния российской агрессии

09.07.17 42
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обещает обеспечивать поддержание мира в Украине и призывает к полному прекращению ведения боевых действий в Донбассе. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сегодня, 9 июля, в Киеве, передает УНИАН.

"Как генеральный секретарь ООН я имею ограниченные возможности, но то, что я могу делать, я буду делать, для того чтобы обеспечивать поддержание мира и процветания украинского народа, его независимости, территориальной целостности", – сказал Гутерреш.

"Мы знаем, что все еще идут бои. И мы, конечно, призываем к полному прекращению ведения боевых действий, особенно в контексте последних договоренностей. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы поддержать различные процессы, которые сейчас происходят – поддержку переговоров в разных форматах, поддержку работы ОБСЕ. И у меня только добрые намерения, они полностью с вами", – заверил генсек ООН.

По словам Гутерреша, в ООН чувствуют обязанность продолжать оказание гуманитарной помощи Украине.

Гройсман на встрече с Гутеррешем отметил необходимость объединения усилий для противостояния российской агрессии. Он также заявил, что считает целесообразным обсудить вопрос увеличения гуманитарной помощи Украине со стороны ООН или внедрения новых механизмов для решения проблем сегодняшнего дня.

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