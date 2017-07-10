Пленный россиянин Агеев подтвердил, что служит в РФ по контракту

Задержанный в Донбассе российский военнослужащий Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Об этом Агеев заявил в интервью ТСН. Тиждень.

"Я военнослужащий... Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России - ред.)", - рассказал Агеев.

Также он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен в Донбасс.

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"Отправка, наверное, была. Не знаю… Я не углублялся. Отправили и отправили. Деньги платят, и… служба есть служба", - отметил Агеев на вопрос, почему так быстро он был отправлен в Донбасс.

Также он допустил, что других российских военнослужащих отправляли вместе с ним.

"Может быть, других и отправляли, но не моим "рейсом", то есть другой партией, так сказать. Я ехал и Алекс (погибший в перестрелке при ликвидации ДРГ командир группы Александр Щерба, - ред.)".

Напомним, 10 июля в Донбассе наши военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков. Двоих боевиков уничтожили и четверых задержали. Среди задержанных был и российский военнослужащий Виктор Агеев.